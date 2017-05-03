Соревнования "Кубок Алтайского края по художественной гимнастике "Динамо" — детям России" стартуют в Барнауле 5 мая. Как сообщает управление по спорту и молодежной политике, турнир пройдет в рамках 80-летия Алтайского края.

В борьбе примут участие около 1100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ангарска, Иркутска, Бердска, Бийска, Тюмени, Междуреченска, Томска, Северска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска и Абакана.

Гимнастки будут выступать с 5 по 8 мая в спортивном центре "Эланс". Открытие соревнований состоится 5 мая в 17-00. После парада начнётся гала-концерт с участием певицы Татьяны Минаевой, артистов театра музыкальной комедии и танцевальных коллективов Алтайского края, с показательными номерами выступят гимнастки.

Почетными гостями турнира станут олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун и заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Альфия Назмутдинова. Главным судьей соревнований выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Елена Арайс.