Четверг, 4 Май, 07:50

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,09
€ 62,32
Brent
$ 51,5
6°
Обь
512см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

Есть к чему прислушаться: десять правил Одри Хепберн

, ИА "Амител"
"Те, кто не верит в чудеса, не могут называться реалистами". Правила жизни Одри Хепберн

Одри Хепберн, пожалуй, самая утонченная и обаятельная актриса, которая когда-либо снималась в кино. Она была музой известных кутюрье, фотомоделью и гуманитарным деятелем. Она родилась 4 мая 1929 года. В день рождения великолепной британской актрисы портал Amic.ru подготовил десять правил, которыми поделилась Одри Хепберн.

- Сексуальность — это что-то, что скрывается внутри женщины. Сексуальность подразумевается, а не выставляется на всеобщее обозрение. Я не могу похвастать формами Софи Лорен или Джины Лоллобриджиды, но ведь сексуальность — это не только размеры. Мне не нужна спальня, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с яблони под дождем.

- Обожаю людей, которые меня смешат. Смех — мое любимое занятие, он способен вылечить от многих болезней.

- Обязанность каждого человека — помочь детям, которые страдают. Все остальное — просто прихоти и баловство.

- Я верю, но моя вера не имеет отношения ни к какой религии.

- В Голландии, Бельгии, а потом в Англии самые счастливые моменты моей жизни всегда были связаны с деревней. Я обожаю природу, деревья, птиц и цветы. Я не городской житель, цемент наводит на меня тоску.

- Я была бы счастлива, если бы проводила выходные одна в своей квартире. Так я заряжаю свои батарейки.

- Косметика может украсить твое лицо, но она бессильна, если внутри ты уродлива. Если только ты не ешь косметику.

- Я слышала такое определение счастья: здоровье и короткая память. Я хотела бы быть его автором, потому что это правда.

- Те, кто не верит в чудеса, не могут называться реалистами.

- Мама всегда говорила: хорошие вещи не сваливаются просто так на голову. Бог щедр, но он ожидает, что вы выполните свои обязательства первыми.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
07:44
Есть к чему прислушаться: десять правил Одри Хепберн 0
07:27
Расплата "натурой", или Какие подводные камни есть в законе об ОСАГО 1
07:04
Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели 0
06:32
Квартиру с электрокамином продают в центре Барнаула за 7,5 млн рублей. Фото 2
06:01
Тунеядству – бой: как боролись с лентяями в Советском Союзе? 0
05:08
Весеннее тепло вернется в Алтайский край 4 мая 0
03:11
Путин пошутил над свитой Эрдогана: "Не хотят работать" 4
02:10
Шварценеггер покатался на велосипеде у Эйфелевой башни 0
01:18
Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича 1
00:15
Прикурившая от свечи в храме девушка отказывается от своих слов 2
23:47
Три года колонии получил россиянин за кражу 40 тысяч пиявок 1
23:24
ЦИК подсказал Навальному единственный способ участия в выборах президента 1
23:03
Медведев простил Киргизии $240 млн долга 1
22:24
ДТП в Барнауле: грудного ребенка увезли на "скорой" - очевидцы 0
22:21
Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу 1
22:01
В Барнауле во время ремонта трубопровода сломали светофор - очевидцы 0
21:53
12 млрд рублей направят на обновление дорог Алтайского края в 2017 году 0
21:25
Диана Шурыгина перед выпиской из психбольницы сбежала в клуб - СМИ 1
21:05
Чиновники отремонтировали мемориал ВОВ монтажной пеной. Фото 0
20:54
На "Евровидении" в лидеры букмекеров вышел 17-летний москвич 0
20:29
РПЦ против "Симпсонов" из-за Гомера, ловящего покемонов в церкви 1
20:06
Банк "Пересвет" потерял 5 миллиардов рублей - СМИ 0
19:47
Начальник сгоревшей почты в Приангарье организовала отделение в квартире 0
19:24
Алтайский край стал регионом с наименьшим количеством штрафов ГИБДД 2
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, алтайский мед и "дно" рынка недвижимости
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 мая
18:51
Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле 0
18:26
Сенатор предложил лишать пенсии самозанятых граждан 2
18:07
Более 90 компаний уже подали заявку на участие в "Дне Сибирского поля" 0
17:54
Жителей Алтая похищали и лишали квартир 0
17:34
Десять человек тушили загоревшийся дом в Барнауле 1
17:25
В Барнауле просят взыскать 300 тыс. руб. для девочки, сломавшей позвоночник 2
17:14
Вышел долгожданный трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу 2
17:03
Главный следователь Алтайского края за год заработал более 3 млн рублей 7
16:50
Мошенники терроризируют алтайских бизнесменов от имени Роспотребнадзора 2
16:34
Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса" 10
16:28
"Единая Россия" осталась довольна заявками на праймериз в Барнауле 19
16:19
Масштабный пожар в частном секторе в Барнауле тушили более 40 человек. Фото 1
16:13
Алтайская пенсионерка – звезда Instagram снялась в "Модном приговоре" 0
16:02
"Стас Михайлов" наградил бийчанку, победившую в престижном конкурсе красоты 0
15:47
Дугин встретился с барнаульцами, пострадавшими при взрыве в питерском метро 2
15:33
Главе администрации Бийска Николаю Нонко пророчат отставку 0
15:23
Многоквартирный жилой дом загорелся в алтайском наукограде 3 мая 0
15:16
Жители России перестали доверять новостям об экономике и оппозиции 35
15:04
Мороженое из пива создали кулинары в Испании 2
14:52
Мобильная сеть 5G может заработать в России уже в 2020 году 0
14:34
Барнаульцев предупреждают об осыпающемся доме в центре города. Фото 9
14:23
Украина получит 150 миллионов долларов от Всемирного банка 8
14:14
МЧС сообщило о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири 1
14:02
Двухлетний мальчик утонул в выгребной яме в Омске 0
13:53
Где посмотреть салют в Барнауле в День Победы? 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.