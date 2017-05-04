Одри Хепберн, пожалуй, самая утонченная и обаятельная актриса, которая когда-либо снималась в кино. Она была музой известных кутюрье, фотомоделью и гуманитарным деятелем. Она родилась 4 мая 1929 года. В день рождения великолепной британской актрисы портал Amic.ru подготовил десять правил, которыми поделилась Одри Хепберн.

- Сексуальность — это что-то, что скрывается внутри женщины. Сексуальность подразумевается, а не выставляется на всеобщее обозрение. Я не могу похвастать формами Софи Лорен или Джины Лоллобриджиды, но ведь сексуальность — это не только размеры. Мне не нужна спальня, чтобы доказать свою женственность. Я могу быть сексуальной, просто срывая яблоки с яблони под дождем.

- Обожаю людей, которые меня смешат. Смех — мое любимое занятие, он способен вылечить от многих болезней.

- Обязанность каждого человека — помочь детям, которые страдают. Все остальное — просто прихоти и баловство.

- Я верю, но моя вера не имеет отношения ни к какой религии.

- В Голландии, Бельгии, а потом в Англии самые счастливые моменты моей жизни всегда были связаны с деревней. Я обожаю природу, деревья, птиц и цветы. Я не городской житель, цемент наводит на меня тоску.

- Я была бы счастлива, если бы проводила выходные одна в своей квартире. Так я заряжаю свои батарейки.

- Косметика может украсить твое лицо, но она бессильна, если внутри ты уродлива. Если только ты не ешь косметику.

- Я слышала такое определение счастья: здоровье и короткая память. Я хотела бы быть его автором, потому что это правда.

- Те, кто не верит в чудеса, не могут называться реалистами.

- Мама всегда говорила: хорошие вещи не сваливаются просто так на голову. Бог щедр, но он ожидает, что вы выполните свои обязательства первыми.