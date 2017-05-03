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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил лишать пенсии, а также права выезжать за границу людей, которые работают на себя и не платят налоги. Об этом политик заявил в интервью "Российской газете".

По его словам, за детей, студентов, инвалидов, пенсионеров деньги в Фонд обязательного медицинского страхования перечисляют региональные бюджеты. Но есть и другие категории, куда и попадают самозанятые граждане.

"Возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут", — сообщил Валерий Рязанский.

По мнению сенатора, создание определенных условий рано или поздно заставит эту категорию россиян серьезно задуматься о том, платить налоги или нет.

"Прежде всего возраст, затем — стаж. Для того чтобы, например, уйти на пенсию в этом году, надо иметь стаж 8 лет. И третье условие — заработать баллы, которые отражают личный вклад человека в виде отчислений от зарплаты в пенсионную систему. Сегодня это 11 баллов", — добавил политик.

Отметим, что, по неофициальным данным, самозанятых граждан в России около 12 миллионов человек.