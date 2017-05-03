Фото: retail-loyalty.org

Начальник отделения "Почты России" в поселке Бубновка Иркутской области, который пострадал от пожара, организовала у себя на дому пункт временного обслуживания граждан.

Как сообщает пресс-служба "Почты России", пожар в населенном пункте, который уничтожил две трети жилых домов и объекты социальной инфраструктуры, включая почтовое отделение, случился 28 апреля.

Начальник отделения Елена Мартюшева сумела спасти во время ЧП деньги, документы, печати и другое имущество. В итоге она организовала временный пункт обслуживания клиентов в собственной квартире.

Дальнейшая судьба почтового отделения будет решена вместе с местными властями.

Елена Мартюшева будет поощрена за смелость и готовность действовать в интересах людей даже в экстремальных условиях.



