Банк "Пересвет" потерял 5 миллиардов рублей - СМИ

Аудиторы, проверяющие банк "Пересвет", заявили, что в отчетности была обнаружена недостача на сумму пять миллиардов рублей, пишут "Ведомости".

Как сообщает издание, из кассы банка пропало 780 миллионов рублей, 50 миллионов долларов и 25 миллионов евро. Это обнаружилось, когда в банк пришла временная администрация — после 21 октября прошлого года.

Деньги из кассы выдавались под расписки и под отчет, но в банк не возвращались. Когда в "Пересвет" пришла временная администрация, документов, удостоверяющих, кому выдавались деньги из кассы, не было.

Как отмечают эксперты, это могло быть и не хищение, а манипуляции, позволявшие банку маскировать дыру. Например, деньги могли выдаваться для обслуживания кредитов, выданных аффилированным структурам.

Похожая ситуация была в рухнувшем в начале 2016 года Эргобанке, который обслуживал множество структур РПЦ.

"Пересвет" занимал 41-е место в банковской системе России по размеру активов. Более 49% акций принадлежит Московскому патриархату Русской православной церкви.