В РПЦ выступили за ужесточение возрастного ценза мультсериала "Симпсоны" из-за нового эпизода, в котором герой Гомер Симпсон ловит покемонов в церкви во время проповеди, передает ТАСС.

По мнению священнослужителей, на медийном рынке "началась активная пропаганда ложных моральных ценностей в подростковой среде". Они считают, что пора необходимо внедрять подобие санитарного контроля, а также оградить детей и подростков от просмотра "Симпсонов".

В 19-м эпизоде 28 сезона мультсериала Гомер Симпсон играет в Peekimon Get (аналог игры Pokemon Go) и начинает искать виртуальных животных в самых разных местах. Они заходят в церковь прямо посреди проповеди. Преподобный Лавджой делает замечание Гомеру, на что последний отвечает: "Слушай, эта игра популярнее Иисуса".

В РПЦ опасаются, что показ новой серии "Симпсонов" может спровоцировать российскую молодежь на ловлю покемонов в храмах.

В начале августа 2016 года блогер Руслан Соколовский снял видео о том, как ловил покемонов в храме. По данному факту было заведено уголовное дело. Гособвинение запросило для него 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор может быть оглашен 11 мая 2017 года.