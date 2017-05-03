На песенном конкурсе "Евровидение" в лидеры ставок европейских букмекерских контор вышел 17-летний Кристиан Костов, представляющий Болгарию с композицией Beautiful mess. Мальчика ставят в таблице прогнозов на второе место, сообщает Life.

Кристиан, ставший в этом году самым юным участником "Евровидения", является коренным москвичом. Он родился в Москве в 2000 году и здесь же начинал свою карьеру: он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети", где попал в команду певца Димы Билана и прошел в финал, но не стал победителем проекта.