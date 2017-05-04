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Теплая погода после мощной волны холода со снегом вернется в Алтайский край 4 мая.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами в регионе пройдет небольшой дождь. Днем по краю +18…+23 градуса, по востоку +13…+18 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.

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В краевой столице также во второй половине дня возможен небольшой дождь. Дневные температуры в Барнауле составят +16…+18 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 6-11 метров в секунду.