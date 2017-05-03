Чиновники отремонтировали мемориал ВОВ монтажной пеной. Фото

Жителей города Топки Кемеровской области удивил новый подход к ремонту мемориального комплекса, который начали несколько дней назад.

На фото видно, что отвалившиеся от мемориала плиты лепят обратно на монтажную пену.

"Это наш парк и в нем идет ремонт мемориала по новой нанотехнологии. На вопрос, кто вас нанял, прозвучал ответ — администрация. Вот я и обращаюсь к администрации, вам не стыдно?" - пишет житель города в социальной сети " Одноклассники ".

В администрации города сообщили, что денег на капитальный ремонт нет, поэтому ремонт делается на малые деньги.