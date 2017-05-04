Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру в кирпичном высотном доме площадью 94 квадратных метра продают на проспекте Социалистическом в Барнауле за 7,5 миллионов рублей.

Как сказано в сообщении на сайте Avito.ru, жилье находится на втором этаже. Дом, где расположена квартира, имеет закрытую территорию.

"Сделан хороший ремонт. Ламинат, кафель, электрический камин. Балкон застеклен. Высокие потолки. В квартире остается кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой, спальный гарнитур", — отмечается в объявлении.

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Также собственник жилья подчеркивает, что дом расположен в очень удобном месте с развитой и доступной инфраструктурой.

