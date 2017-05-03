Диана Шурыгина за день до выписки из психиатрической больницы "оторвалась" в ночном клубе, сообщает Life.

Девушку в компании нескольких молодых людей заметили посетители развлекательного заведения. Они и рассказали, что девушка, несмотря на заявления ее матери о депрессии дочери, пила алкогольные напитки и курила кальян.

Как сообщают посетители клуба, Диана несколько раз уходила с одним из ребят за диваны, там они целовались. "Потом она пропала из вида примерно на полчаса, и мы увидели, что они с этим молодым человеком встали из-за дивана и вышли", — рассказали очевидцы.

Покинула заведение Шурыгина около 4 часов утра.