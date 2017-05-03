В 2017 году на обновление дорог Алтайского края будет направлено 12 млрд рублей, из которых 8,7 млрд рублей — средства краевого дорожного фонда, а остальные средства придут из федерального бюджета, сообщает региональное Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Говоря о краевых дорогах, начальник КГКУ "Алтайавтодор" Василий Мотуз отметил, что в текущем году сохранены все основные стратегические направления ремонта дорог края.

"Планируем построить, реконструировать, отремонтировать более 450 км автомобильных дорог общего пользования и 20 мостов. Работы будут проводиться в Мамонтовском, Смоленском, Благовещенском, Ельцовском, Залесовском, Первомайском, Каменском, Крутихинском и Троицком районах. По-прежнему будем строить дороги к сельским населенным пунктам и предприятиям сельхозпереработки, к слову, за последние шесть лет круглогодичным проездом к дорогам с твердым покрытием были обеспечены 99 сельских населенных пунктов", — сообщил Мотуз.

Также он рассказал о строительстве обхода Барнаула: "Работы ведутся интенсивно, к августу проект должен быть разработан".

О планах ремонта сети федеральных дорог рассказал руководитель ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский.

"Всего в регионе в этом году отремонтируют 112 км федеральных автомобильных дорог. Большой объем работы будет выполнен при капитальном ремонте федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" за Бийском. В прошлом году обновили 5 км трассы на том участке, на этот год запланирован ввод еще 10 км. Также идет капитальной ремонт "Чуйского тракта" в Зональном, Первомайском, Косихинском районах. На другой федеральной трассе А-322 в Калманском, Поспелихинском и Рубцовском районах ремонт проведем на четырех участках общей протяженностью 54 км, еще на трех выполним шероховатую поверхностную обработку", — сообщил Долинский.

Не менее глобальные задачи перед дорожниками стоят в рамках проекта "Барнаульские и качественные дороги". В данную программу наш регион вошел с Барнаульской городской агломерацией, общая протяженность дорог которой более 1200 км.

Как отмечается, реализация запланированных мероприятий уже началась. К ремонтным работам приступили на Южном тракте, проспектах Космонавтов и Красноармейском, улицах Попова, Советской Армии, Сухэ-Батора, Транзитной, Георгиева, Власихинской, Чкалова и 50 лет СССР.