Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с Владимиром Путиным во время общения с журналистами процитировал русскую пословицу, сообщает RT.

"Мы обсудили региональные вопросы, в первую очередь кризис в Сирии. Есть одна русская пословица, которая мне очень нравится: "У кого что болит, тот о том и говорит", - высказался Эрдоган.

Он отметил, что конфликт в Сирии стал "кровоточащей раной" и для Турции, и для России.

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась сегодня в Сочи.