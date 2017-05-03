В Барнауле произошло очередное ДТП, на этот раз недалеко от магазина "Лента" на Павловском тракте. По словам очевидцев, грудного ребенка увезли на "скорой", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Более подробная информация пока неизвестна.