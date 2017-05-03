Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Алексею Навальному для участия в президентских выборах в качестве кандидата необходимо обжаловать приговор, чтобы появилось пассивное избирательное право, передает РИА Новости.

"Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует. Это заблуждение", — сказал Булаев.

Он отметил, что если "кому-то не нравится решение суда", то существуют механизмы, которые могут изменить судебное решение.

Другого способа нет, подчеркнул Булаев: "Будет другое решение — будут другие действия Центральной избирательной комиссии".