Апанасенковский районный суд Ставропольского края вынес приговор двум местным жителям, которые украли медицинских пиявок на сумму более одного миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда, двое подсудимых ночью проникли в помещение, где хранились пиявки. Там из 86 ведер они украли около 40 тысяч медицинских пиявок на общую сумму 1,08 млн рублей.

"Один из них приговорен к трем годам колонии строгого режима, второй — к четырем годам условно", — говорится в сообщении.