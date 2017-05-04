Прикурившая от свечи в храме девушка отказывается от своих слов

Жительница Кемерова оказалась в центре скандала после публикации фото, на котором некая девушка прикуривала от свечи в православном храме, сообщает НТВ.

После того, как снимок был размещен на ее странице в соцсети, девушка написала, что на фото — она, и она действительно курила в церкви. Однако после негативных отзывов и страха перед ответственностью она стала отказываться от своих слов.

Девушка резко изменила данные своего профиля, сообщила, что данное фото якобы позаимствовала в интернете, и живет она в другом городе.

Однако возмущенные пользователи провели свое расследование и восстановили переписку, в которой девушка признается, что на снимке именно она.

Следственный комитет РФ по Кемеровской области по данному факту организовал доследственную проверку, в ходе которой будет установлено, действительно ли женщина на фото является жительницей Кемеровской области, и принадлежит ли именно ей этот снимок.