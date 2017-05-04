Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича

Интерпол документально подтвердил, что прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича, сообщил в Facebook пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"Интерпол подтвердил, что на президента Виктора Януковича не распространяются Красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола", — написал Кирасир.

Данный ответ последовал после запроса адвокатской компании JHA LLP, которая обслуживает интересы Януковича, с требованием обнародовать информацию о том, что бывший украинский лидер не находится в розыске Интерпола.

Интерпол также решил удалить из своей базы данных всю информацию о сыне бывшего президента — Александре Януковиче, который ранее не объявлялся в розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла запросы в Интерпол.