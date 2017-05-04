Президент России Владимир Путин перед переговорами с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил по поводу рабочего настроя турецкой делегации.

Переговоры президентов начались с заминки — турецкая делегация никак не могла определиться со своими местами, на которые должны были сесть ее представители.

"Не хотят работать", — пошутил российский лидер Владимир Путин.

Это не первая шутка Путина в адрес делегации Эрдогана. В сентябре 2016 года в ходе встречи Путин пошутил про присутствие главы спецслужбы Турции в турецкой делегации: "Если глава разведслужбы есть, тогда нам не о чем говорить, он вам уже, наверное, все доложил".