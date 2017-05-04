Фото: sibnovosti.ru
Украинские власти заявили, что намерены обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет "Российская газета".
Как отметил руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, Интерпол прекратил поиски бывшего президента из-за недостатков в украинском законодательстве, регулирующем вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра перестал разыскивать Интерпол.
По данным РИА Новости, эту информацию подтвердили в национальной полиции Украины.
"Решение об удалении информации по розыску граждан Януковичей приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол… Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола на Украине", — говорится в сообщении.
Комментарии
Вот так и ЕТИ все ищут...., а он в соседнем доме живёт....
в соседнем доме бигфут с чупакаброй живет. етИ нету...
А, Вы проверяли...
Так сын же погиб? Или подозревают подстроено?
А когда окраинки наcосут на 3 лярда бакарей,для погашения задолженности сраны перед Россией?