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Киев обжалует решение Интерпола прекратить поиски Януковича и его сына

, ИА "Амител"
Ранее информацию о прекращении поисков подтвердила Национальная полиция Украины

Фото: sibnovosti.ru

Украинские власти заявили, что намерены обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска бывшего президента страны Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом пишет "Российская газета".

Как отметил руководитель департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, Интерпол прекратил поиски бывшего президента из-за недостатков  в украинском законодательстве, регулирующем вопросы избрания меры пресечения для разыскиваемых лиц.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра перестал разыскивать Интерпол.

По данным РИА Новости, эту информацию подтвердили в национальной полиции Украины. 

"Решение об удалении информации по розыску граждан Януковичей приняла Комиссия по контролю за файлами Международной организации уголовной полиции Интерпол… Информация о прекращении розыска Януковича и его сына Александра Януковича поступила в Национальное бюро Интерпола на Украине", — говорится в сообщении.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.05.2017 13:07
медведь-шатун

Вот так и ЕТИ все ищут...., а он в соседнем доме живёт....

0  0
4.05.2017 13:10
- гость -

в соседнем доме бигфут с чупакаброй живет. етИ нету...

0  0
4.05.2017 13:13
медведь-шатун

А, Вы проверяли...

0  0
4.05.2017 13:35
гость

Так сын же погиб? Или подозревают подстроено?

0  0
4.05.2017 13:50
Ru.бaнок

А когда окраинки наcосут на 3 лярда бакарей,для погашения задолженности сраны перед Россией?

0  0
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