Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин прокатился на общественном транспорте, чтобы проверить его санитарное состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Как информируют в мэрии, градоначальник сел на трамвай №10 на остановке "Докучаево", затем пересел на "двойку", рассчитался электронным проездным. Затем глава администрации сел на автобус №53, потом прокатился на маршрутке №29.

Позже Сергей Дугин отметил чистоту автобуса, трамваев и маршрутки.

"Хотя, как говорится, нет предела совершенству. Маршрут 29 открыт недавно, на нем можно без проблем добраться до медицинского кластера в нагорной части города. Маршрут кольцевой, работают 24 машины, интервал движения – 10 минут", — сказал градоначальник.

Также во время поездки Дугин смотрел на состояние дорог. Тут же он сделал несколько звонков и дал ряд поручений, исполнение которых будет контролировать лично.