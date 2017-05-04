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Новости

Сергей Дугин проехал на трамвае, автобусе и маршрутке. Фото

, ИА "Амител"
Цель объезда – проверить санитарное состояние общественного транспорта

Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин прокатился на общественном транспорте, чтобы проверить его санитарное состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Как информируют в мэрии, градоначальник сел на трамвай №10 на остановке "Докучаево", затем пересел на "двойку", рассчитался электронным проездным. Затем глава администрации сел на автобус №53, потом прокатился на маршрутке №29. 

Позже Сергей Дугин отметил чистоту автобуса, трамваев и маршрутки.

"Хотя, как говорится, нет предела совершенству. Маршрут 29 открыт недавно, на нем можно без проблем добраться до медицинского кластера в нагорной части города. Маршрут кольцевой, работают 24 машины, интервал движения – 10 минут", — сказал градоначальник. 

Также во время поездки Дугин смотрел на состояние дорог. Тут же он сделал несколько звонков и дал ряд поручений, исполнение которых будет контролировать лично. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.05.2017 09:24
- гость -

На последнем фото глава администрации нашего города показывает пример заботы о людях с ограниченными возможностями на общественном транспорте,на что недавно указывал президент нашей страны.

0  0
4.05.2017 09:25
- гость -

Событие века!

0  0
4.05.2017 09:26
- гость -

Смешно...а 58 маршрутка,75 маршрутка...

0  0
4.05.2017 09:26
- гость -

а остальная шобла его сопровождающая рассчитывалась за проезд?
на последней фотке Воронкова видно и еще кто то мордатенький в галстуке

0  0
4.05.2017 09:30
Гость

На маршрутке №6 прокатился бы.По другому бы- "отметил".

0  0
4.05.2017 09:33
- гость -

такие поездки надо делать одному. без фотографов. тогда будет полнейшая информация о состоянии транспорта.

0  0
4.05.2017 09:33
Димон

нифига себе достижение
он это смог!!!
далеко не каждый глава не побоюсь этого слова администрации так могёт!!!

0  0
4.05.2017 09:39
гость

а он бы от своей мэрии на разбитом троллейбусе №1 доехал бы до Взлетной, без сопровождения, инкогнито. Вот тогда бы была для него "картина маслом"

0  0
4.05.2017 09:42
гость

ахаха
Выборы выборы скоро . С крузера служебного спрыгнул для фото Потугин

0  0
4.05.2017 09:46
гость

Троллейбус № 1 правда до Взлетной не ходит, ну это ничего... Маршрутка 29 новая и санитарное состояние еще не успело дойти до "нужной кондиции", проехал бы на 75, 76 и более старых. Да еще по Балтийской на дорогу бы посмотрел...

0  0
4.05.2017 09:46
- гость -

пошел по стопам ебн

0  0
4.05.2017 09:50
Илья

Надеюсь что такие профилактические поездки будут совершаться чаще. Общественный транспорт требует постоянного контроля, и когда такое высокое должностное лицо его инспектирует, понятно что улучшения будут

0  0
4.05.2017 09:51
- гость -

в автобус 2 его и в 50 маршрутку. и от конечной до конечной

0  0
4.05.2017 09:52
гость


4.05.2017 09:50
Илья
Возьми конфет... т.е. 10 рублей за комментарий

0  0
4.05.2017 09:56
Столичный

А Дугин молодец, и на субботники выходит и мероприятия организует и на транспорте ездит. Вспомните о Савинцеве, разница огромная.

0  0
4.05.2017 09:56
- гость -

К чему этот пиар? Хочешь узнать ситуацию изнутри - одень камуфляж зеленинький, башмаки стоптанные, рюкзачек за спину. Сто процентов никто не узнает, тогда и прочувствуешь радость от общественного трафика.

0  0
4.05.2017 09:57
- гость -

- Папа, со мной все ребята в институте не дружат. Я как белая ворона.
- Почему?
- Они все на учебу ездят на трамвае а я один на бентли.
- Сынок, высылаю тебе денег. Купи себе лучший трамвай. Не будь лохом, не позорь меня.

0  0
4.05.2017 10:00
Человек

Что плохого в том, что наш Мэр ездит на автобусах и трамваях?Нормальный такой шаг с его стороны,другие не часто ездят, могу сказать, что и по "2" можно доехать не туда. Водителям и кондукторам отдельный низкий поклон за чистоту в транспорте- титанический труд делают.

0  0
4.05.2017 10:11
Брук Бонд

Сам все проверил так и надо, для первого раза неплохо, дальше поживем увидим , впервые за долгое время сам глава катается на трамвае.

0  0
4.05.2017 10:13
- гость -

В прошлом году прокатился на маршрутке №2 от Борзовой Зимки до города.
Вспомнил советское детство.
В том смысле что автобус из тех времен, латанный-перелатанный.
Но доехал.
Даже интересно было.
Как в музее.

0  0
4.05.2017 10:20
20-15

Цель благая, но надо больше проверок, некоторым чиновникам стоит последовать по стопам Сергея Ивановича, не лишним будет

0  0
4.05.2017 10:25
- гость -

А, так вот почему сегодня ОТ не битком был набит и пробок особых не было.

0  0
4.05.2017 10:27
Ден Баланович

Норм так – прикольно с утра увидеть Дугина в трамвае, а что тоже человек, выполняет свою работу, когда говорят одно хорошо, а тут своими глазами увидит, оценит.

0  0
4.05.2017 10:40
прохожий

Нужно было еще прокатиться на 55 маршруте. Там в некоторых автобусах сиденья от грязи блестят

0  0
4.05.2017 10:44
гость

Твою мать, ему нечем заняться, всё сделано, ему некого отправить проверить автобусы? А для чего люди пишут и звонят в администрацию? Карлин ленточки режет, этот то дороги лично проверяет, то трамваи. Что он в дорогах понимает? В администрации нет человека, отвечающего за чистоту трамваев? Туалеты тогда общественные пусть проверит, прогуляется. Блин, будто с Луны прилетел и пошёл проверять. А что по заваленным снегом улицам и дворам не ходил, холодно?

0  0
4.05.2017 10:47
dsN


4.05.2017 09:56
- гость -

Да можно и не маскироваться. Сегодня он глава администрации, завтра обычный пенсионер. И вообще: "не место красит человека, а человек место."

0  0
4.05.2017 10:51
Ольга


С утра решила почитать новости открыла «банфакс» и «амител» смотрю один гость про Луну повторяется в комментах, видать скудненько с креативом ведь выходные близко! Дугин же красава ломает стереотипы, и всегда на недовольных найдутся все кто одобряет подобные действия главы, тем более поступок хороший.

0  0
4.05.2017 10:52
- гость -

Видел как они ехали, все рассчитывались.
Непонятна ненависть в комментах некоторых здешних недомерков.

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