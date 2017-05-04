Праздничные мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно пройдут в Барнауле 9 мая. Торжества начнутся с возложения цветов к Мемориалу Славы. Затем состоятся митинги, шествия, концерты, акции. Праздник завершится салютом, который одновременно прогремит на пяти площадках. Полную программу мероприятий смотрите в совместной инфографике портала Amic.ru и администрации города Барнаула.

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