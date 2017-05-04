Иллюстрации: barnaul.org

Остановку и стоянку автомобилей запретят на улице Пролетарской в центре Барнаула с 10 мая.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, речь идет о четной стороне улицы от дома №70к2 до проспекта Ленина.

Здесь установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств в период с 20:00 до 08:00.

В мэрии данное решение объясняют необходимостью обеспечения беспрепятственной работы спецтехники в ночное время.