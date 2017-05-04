Иллюстрации: barnaul.org
Остановку и стоянку автомобилей запретят на улице Пролетарской в центре Барнаула с 10 мая.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, речь идет о четной стороне улицы от дома №70к2 до проспекта Ленина.
Здесь установят знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств в период с 20:00 до 08:00.
В мэрии данное решение объясняют необходимостью обеспечения беспрепятственной работы спецтехники в ночное время.
Комментарии
Так и не понятно, на какой все таки улице запретят парковку? Пролетарская или Партизанская?
и куда ФСБшники дежурящие машины ставить будут?