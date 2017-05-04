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Старший брат короля Саудовской Аравии принц Машааль бен Абдель Азиз умер в возрасте 90 лет, сообщает ТАСС. Его похороны пройдут в Мекке.
Отметим, что принц Машааль бен Абдель Азиз родился в 1926 году. Он был 14-м сыном первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза аль Сауда.
Скончавшийся член королевской семьи при жизни работал министром обороны страны, затем губернатором Мекки. 12 лет назад он перестал заниматься политической деятельностью и сосредоточился на частной жизни.
Комментарии
теперь понятно зачем туда Матвиенко летала.
4.05.2017 09:40
- гость -
И зачем, просветите.
у неё в перстне был йат
14 принц 10 наследника 8 воды на киселе, кому это интересно