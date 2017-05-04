Барнаульское "Динамо" в рамках очередного тура чемпионата России второго дивизиона зоны "Восток" на выезде обыграло иркутский "Зенит" со счетом 0-3.

Наша команда забила аутсайдеру чемпионата уже в первом тайме: на 27-й минуте отличился Иван Старков. На 62-й минуте Виктор Липин удвоил преимущество команды, а через несколько минут оформил дубль.

Бело-голубые продолжают борьбу за чемпионский титул и выход в ФНЛ. Однако отставание динамовцев от лидирующей "Читы" также составляет шесть очков. Лидер "Востока" "Чита" дома обыграла омский "Иртыш" – 1-0, а "Сахалин" сыграл вничью – 3-3 – со "Сменой".

Свой следующий матч "Динамо" проведет в Барнауле 11 мая против иркутского "Зенита". До конца чемпионата осталось провести всего пять туров.

"Конечно, итогом завершившегося матча я доволен – и результатом, и самой игрой, несмотря на холодную и сырую погоду, а также тяжелое поле. В любом случае практически всё, что мы задумывали, у нас получилось", — прокомментировал результат наставник "Динамо" Сергей Шишкин.