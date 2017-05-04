Фото: пресс-служба Кремля

Уровень электоральной поддержки президента РФ Владимира Путина Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) оценивает в пределах 61-66%.

Об этом говорится в докладе Фонда под названием "Путинское большинство накануне большого избирательного цикла". В материале подчеркивается, что путинское большинство представляет собой широкую общественно-политическую коалицию граждан, представляющих все социальные слои общества.

"Путинское большинство" – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей. Это объясняется важной атрибутивной характеристикой "Путинского большинства" – высокой степенью политического участия, общественной и гражданской активностью", — констатируется в докладе.

Также в ФоРГО утверждают, что президент "пользуется беспрецедентной поддержкой населения" и ни один из возможных оппонирующих ему кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить ему значимой конкуренции.

В Фонде делают вывод, что Путина сегодня поддерживают 61-66% избирателей.