Фото: пресс-служба Кремля
Уровень электоральной поддержки президента РФ Владимира Путина Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) оценивает в пределах 61-66%.
Об этом говорится в докладе Фонда под названием "Путинское большинство накануне большого избирательного цикла". В материале подчеркивается, что путинское большинство представляет собой широкую общественно-политическую коалицию граждан, представляющих все социальные слои общества.
"Путинское большинство" – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей. Это объясняется важной атрибутивной характеристикой "Путинского большинства" – высокой степенью политического участия, общественной и гражданской активностью", — констатируется в докладе.
Также в ФоРГО утверждают, что президент "пользуется беспрецедентной поддержкой населения" и ни один из возможных оппонирующих ему кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить ему значимой конкуренции.
В Фонде делают вывод, что Путина сегодня поддерживают 61-66% избирателей.
Комментарии
Цифры сильно занижены. Я думаю, не менее146% !
А работой премьер министра на своём посту удовлетворены 99,8% россиян, по данным Ромир, ВЦИОМ, ФОМ, передают РИО новости...
Eсли не Путин, то кто? Даже ребенок знает что среди 140 млн русских нет НИ ОДНОГО достойного.
"Путинское большинство" – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей! это верно! лехаим пущай нервно курит в сторонке! что он мне могет предложить?
Смысл этих телодвижений с псевдорейтингами и псевдоопросами весьма незатейлив : пойдете ,вы господа на выборы , или не пойдете , но 75 % мы Путину нарисуем .
Главное создать иллюзию, что других достойных кандидатов вообще в стране нет.
Ну а что, народ за Мугабе тоже стоит горой.
Предлагаю на основании этого доклада, во избежании лишних трат на выборы, сразу назначить Путина В.В. пожизненным Президентом России.
Всех несогласных объявить либерастами и хохлами, с конфискацией всего имущества и ссылкой.
И тогда у нас будет истинная демократия и торжество народа!
Невзирая на экономические и внешнеполитические сложности в стране, народ России всегда хотел, чтобы Путин дал возможность для разгула олигархату и чиновникам-казнокрадам. Вот всегда хотел!
хорошее предложение! надыть так и сделать, тем более учитывая опыт свержения всенародно поддерживаемых "диктаторов" Каддафи, Саддама! нам такую омериканскую "демакратию" нафик не нужно!
Вот вчера, в торговом комплексе по соседству ещё два бутика закрылись: нет торговли. Торговали там лет восемь с открытия. А это как минимум шесть человек оказались на улице. Расскажите им, как растет уровень жизни в России.
Казалось бы - при чём тут Пyтин?
зачем бред про 146% продолжаете постить?
ну неужели ошибка какого то криворукого графического дизайнера на одном из каналов вас настолько поразила в самое сердце?)
Проголосую "за", если до выборов будет введена прогрессивная шкала налогообложения. И так уже степень расслоения доходов ("децильный коэффициент" 18-20, а в Евросоюзе по разным странам 5-8. Тема вообще замалчивается. Интересующимся - сделать запрос в Интернете "децильный коэффициент" и выбрать "картинки" - множество графики.
Отмазка "иначе не соберем" лишь докажет неспособность множества госконтор собрать налоги.
да, за "несогласных", их турнуть надыть в страны процветающей демакратии без выходного пособия, пущай там трудятЦа в поте лица на паперти!
Как побеждёные голосовать то будут?
Путин победил бедных. Количество миллиардеров увеличилось, только за один кризисный год выросло с 77 до 96. А за все правление Путина, количество супербогатых людей выросло в 10 раз! В их руках находятся практически все богатства страны . Число официально бедных, т.е. с доходами ниже прожиточного минимума при Путине стабильно колеблется в районе 10-15% населения. Хотя какие это бедные? Это нищие. Число бедных по субъективным оценкам самих россиян в стране под 80%..
"Как побеждёные голосовать то будут?" та просто, соберемся с утра пораньше всем семейством, оденемся празднично, пойдем проголосуем за нашего Путина, потом ессно сядем отметим, песни попоем!
деду== лехаим пущай нервно курит в сторонке! что он мне могет предложить?
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Может своим "джиг-джиг,пжив-пжив,джиг-джиг,пжив-пжив" он поможет вам с заготовкой дров на следующую зиму?
За 17 лет правления Путина с карты России исчезло 23 тыс. населенных пунктов.
4.05.2017 10:36
дед
больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений
хорошее предложение! надыть так и сделать, тем более учитывая опыт свержения всенародно поддерживаемых "диктаторов" Каддафи, Саддама! нам такую омериканскую "демакратию" нафик не нужно!
Сталина, Ким Чен.Ына, Мао цзе дуна, Гитлера, Пол Пота, забыл, твои социально близкие
как с кировлесом?, от такого заготовщеГа одни убытки! его на делянку тут в Сибири давно надыть определить!
У 15% российских семей нет отопления, у 19% - водопровода, у 23% - туалета, у 31% - душа и ванны, у 32% - горячей воды.
Недоволен? Агент ЦРУ