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Новости

Электоральную поддержку Путина оценили в 66%

, ИА "Амител"
"Путинское большинство" определяют как наиболее активную и заметную часть электората

Фото: пресс-служба Кремля

Уровень электоральной поддержки президента РФ Владимира Путина Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) оценивает в пределах 61-66%.

Об этом говорится в докладе Фонда под названием "Путинское большинство накануне большого избирательного цикла". В материале подчеркивается, что путинское большинство представляет собой широкую общественно-политическую коалицию граждан, представляющих все социальные слои общества.

"Путинское большинство" – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей. Это объясняется важной атрибутивной характеристикой "Путинского большинства" – высокой степенью политического участия, общественной и гражданской активностью", — констатируется в докладе.

Также в ФоРГО утверждают, что президент "пользуется беспрецедентной поддержкой населения" и ни один из возможных оппонирующих ему кандидатов на предстоящих выборах не сможет составить ему значимой конкуренции.

В Фонде делают вывод, что Путина сегодня поддерживают 61-66% избирателей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.05.2017 10:22
- гость -

Цифры сильно занижены. Я думаю, не менее146% !

0  0
4.05.2017 10:23
- гость -

А работой премьер министра на своём посту удовлетворены 99,8% россиян, по данным Ромир, ВЦИОМ, ФОМ, передают РИО новости...

0  0
4.05.2017 10:24
- гость -

Eсли не Путин, то кто? Даже ребенок знает что среди 140 млн русских нет НИ ОДНОГО достойного.

0  0
4.05.2017 10:25
дед

"Путинское большинство" – это наиболее активная и заметная часть электората, вокруг которой происходит консолидация широких масс избирателей! это верно! лехаим пущай нервно курит в сторонке! что он мне могет предложить?

0  0
4.05.2017 10:26
- гость -

Смысл этих телодвижений с псевдорейтингами и псевдоопросами весьма незатейлив : пойдете ,вы господа на выборы , или не пойдете , но 75 % мы Путину нарисуем .

0  0
4.05.2017 10:26
- гость -

Главное создать иллюзию, что других достойных кандидатов вообще в стране нет.

0  0
4.05.2017 10:29
- гость -

Ну а что, народ за Мугабе тоже стоит горой.

0  0
4.05.2017 10:30
- гость -

Предлагаю на основании этого доклада, во избежании лишних трат на выборы, сразу назначить Путина В.В. пожизненным Президентом России.
Всех несогласных объявить либерастами и хохлами, с конфискацией всего имущества и ссылкой.
И тогда у нас будет истинная демократия и торжество народа!

0  0
4.05.2017 10:34
- гость -

Невзирая на экономические и внешнеполитические сложности в стране, народ России всегда хотел, чтобы Путин дал возможность для разгула олигархату и чиновникам-казнокрадам. Вот всегда хотел!

0  0
4.05.2017 10:36
дед

хорошее предложение! надыть так и сделать, тем более учитывая опыт свержения всенародно поддерживаемых "диктаторов" Каддафи, Саддама! нам такую омериканскую "демакратию" нафик не нужно!

0  0
4.05.2017 10:37
- гость -

Вот вчера, в торговом комплексе по соседству ещё два бутика закрылись: нет торговли. Торговали там лет восемь с открытия. А это как минимум шесть человек оказались на улице. Расскажите им, как растет уровень жизни в России.
Казалось бы - при чём тут Пyтин?

0  0
4.05.2017 10:38
- гость -

зачем бред про 146% продолжаете постить?
ну неужели ошибка какого то криворукого графического дизайнера на одном из каналов вас настолько поразила в самое сердце?)

0  0
4.05.2017 10:38
- гость -

Проголосую "за", если до выборов будет введена прогрессивная шкала налогообложения. И так уже степень расслоения доходов ("децильный коэффициент" 18-20, а в Евросоюзе по разным странам 5-8. Тема вообще замалчивается. Интересующимся - сделать запрос в Интернете "децильный коэффициент" и выбрать "картинки" - множество графики.
Отмазка "иначе не соберем" лишь докажет неспособность множества госконтор собрать налоги.

0  0
4.05.2017 10:38
дед

да, за "несогласных", их турнуть надыть в страны процветающей демакратии без выходного пособия, пущай там трудятЦа в поте лица на паперти!

0  0
4.05.2017 10:41
- гость -

Как побеждёные голосовать то будут?

Путин победил бедных. Количество миллиардеров увеличилось, только за один кризисный год выросло с 77 до 96. А за все правление Путина, количество супербогатых людей выросло в 10 раз! В их руках находятся практически все богатства страны . Число официально бедных, т.е. с доходами ниже прожиточного минимума при Путине стабильно колеблется в районе 10-15% населения. Хотя какие это бедные? Это нищие. Число бедных по субъективным оценкам самих россиян в стране под 80%..

0  0
4.05.2017 10:45
дед

"Как побеждёные голосовать то будут?" та просто, соберемся с утра пораньше всем семейством, оденемся празднично, пойдем проголосуем за нашего Путина, потом ессно сядем отметим, песни попоем!

0  0
4.05.2017 10:46
- гость -

деду== лехаим пущай нервно курит в сторонке! что он мне могет предложить?
-------------------------------------------------
Может своим "джиг-джиг,пжив-пжив,джиг-джиг,пжив-пжив" он поможет вам с заготовкой дров на следующую зиму?

0  0
4.05.2017 10:49
- гость -

За 17 лет правления Путина с карты России исчезло 23 тыс. населенных пунктов.

0  0
4.05.2017 10:50
- гость -

4.05.2017 10:36
дед


больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений
хорошее предложение! надыть так и сделать, тем более учитывая опыт свержения всенародно поддерживаемых "диктаторов" Каддафи, Саддама! нам такую омериканскую "демакратию" нафик не нужно!

Сталина, Ким Чен.Ына, Мао цзе дуна, Гитлера, Пол Пота, забыл, твои социально близкие

0  0
4.05.2017 10:50
дед

как с кировлесом?, от такого заготовщеГа одни убытки! его на делянку тут в Сибири давно надыть определить!

0  0
4.05.2017 10:52
- гость -

У 15% российских семей нет отопления, у 19% - водопровода, у 23% - туалета, у 31% - душа и ванны, у 32% - горячей воды.
Недоволен? Агент ЦРУ

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