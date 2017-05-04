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Прокуратуру Калуги заинтересовало видео с акробатическими номерами в храме

, ИА "Амител"
Это выступление осудил представитель РПЦ Владимир Легойда

Фото: скриншот страницы

Прокуратура проверит размещенную в сети в конце апреля видеозапись, на которой гимнасты исполняют акробатические номера в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калужской области. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Выступление гимнастов в храме не понравилось председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде. Он заявил, что в церкви нужно молиться, а остальными делами заниматься вне стен храма. 

"Но любую, скажем так, творческую активность на приходе лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия", — сказал представитель РПЦ.

Видео было записано, когда в храме проходил Пасхальный праздник.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.05.2017 10:24
- гость -

Мне осуждаю эти мифологические постройки, может стоит проверить необходимость такого количества этих ненужных зданий ?

0  0
4.05.2017 10:31
- гость -


4.05.2017 10:24
- гость -

Во всех странах, в том числе твоей?
Русский-то подучи сначала.

0  0
4.05.2017 10:44
- гость -

4.05.2017 10:24
- гость -

Не проще ли с них брать налоги, как с прочих коммерческих организаций. Тогда сами закроются.

0  0
4.05.2017 10:44
- гость -

Даже чувства верующих не оскорбились! Уж не знают как баблосы содрать
Попам на заметку: стриптиз больше средств соберет...

0  0
4.05.2017 10:48
- гость -

В Калуге клубов не хватает, вот и прутся в церковь, которых уже больше, чем торговых центров. Да и везде так. А клоуны в церквях свои уже есть. В рясах.

0  0
4.05.2017 10:50
- гость -

Видел как они ехали, все рассчитывались.
Непонятна ненависть в комментах некоторых здешних недомерков.

0  0
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