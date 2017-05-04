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Прокуратура проверит размещенную в сети в конце апреля видеозапись, на которой гимнасты исполняют акробатические номера в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Калужской области. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Выступление гимнастов в храме не понравилось председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимиру Легойде. Он заявил, что в церкви нужно молиться, а остальными делами заниматься вне стен храма.

"Но любую, скажем так, творческую активность на приходе лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия", — сказал представитель РПЦ.

Видео было записано, когда в храме проходил Пасхальный праздник.