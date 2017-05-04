Фото: ivbg.ru
Житель Барнаула попал под уголовное дело за то, что на своем автомобиле наехал на судебного пристава, который принимал участие в аресте его машины.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, 33-летний горожанин применил в отношении сотрудника ФССП насилие, опасное для жизни и здоровья.
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В момент инцидента пострадавший занимался описью и арестом машины. Причем ЧП случилось возле здания отдела приставов.
"В результате противоправных действий гражданина судебному приставу-исполнителю был причинен вред здоровью", – констатируют в ведомстве.
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Барнаульцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.
Комментарии
дави волков на всей земле
как я его понимаю
совсем с ума посходили, из-за ржавого железа в тюрьму
ну теперь будет жить за гос. счет т.е. будет жить за налоги на которые не скидывался!!!
Что-то все его понимают, а в тексте не написано, почему он вообще попал к судебным приставам. Одно дело, когда он не платит налоги по присине отсутствия работы, другое дело, когда он набрал кредитов неподъемных и теперь обиженный на всех вокруг.