Фото: ivbg.ru

Житель Барнаула попал под уголовное дело за то, что на своем автомобиле наехал на судебного пристава, который принимал участие в аресте его машины.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, 33-летний горожанин применил в отношении сотрудника ФССП насилие, опасное для жизни и здоровья.

Читайте также: Барнаульский должник пытался спасти свою машину, разобрав ее. Фото

В момент инцидента пострадавший занимался описью и арестом машины. Причем ЧП случилось возле здания отдела приставов.

"В результате противоправных действий гражданина судебному приставу-исполнителю был причинен вред здоровью", – констатируют в ведомстве.

Читайте также: Приставы в Барнауле задержали должника при попытке к бегству. Фото

Барнаульцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.