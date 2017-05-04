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Жительница Колумбии съела $9 тыс., чтобы не делиться с бывшим мужем

, ИА "Амител"
После этого женщина попала в больницу. Деньги из ее желудка извлекли врачи.

Фото: pixabay.com

Жительница Колумбии из-за нежелания делиться с бывшим гражданским мужем съела девять тысяч долларов купюрами по $100, пишет РИА Новости.

Как сообщается, 28-летняя девушка рассталась с молодым человеком и собиралась переехать в Панаму. Но делиться деньгами с ним не хотела, поэтому предпочла их съесть. 

После того, как женщина съела деньги, ей стало плохо и ее доставили в больницу. Врачи вытащили деньги. В хорошем состоянии они смогли достать только $5,7 тыс., остальная сумма "испортилась" в желудке. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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