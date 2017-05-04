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61-летнюю активистку из США могут посадить в тюрьму на один год и оштрафовать на две тысячи долларов за то, что она рассмеялась, когда американский сенат утверждал генеральным прокурором Джеффа Сешнса. Об этом пишет "Газета.ру".
"Я не смогла сдержать себя. Это произошло спонтанно. Немедленное отвержение того, что я посчитала отъявленной ложью и чистым невежеством", — призналась женщина.
Также тюрьма грозит ее коллегам по движению. На слушания они явились в одежде членов ультраправой организации Ку-клукс-клан (ККК) и поднялись со своих мест до начала заседания.
Свою вину активисты не признают.
Комментарии
чо? это вам не России коники выкидывать, тут демократия полицейского государства, сказал против власти чонить и турма! нам есть куда еще равняться! ха-ха!
61-летней активистке грозит тюрьма за смех на слушаниях в конгрессе США
Вот так демократия. А за посты в сети поди стреляют? У нас не будет как в США?
В статье не опечатка, он, Джефф Сешнс, не Ким Чен Ын?
не за посты не стреляют, стреляют на улице, в упор и насмерть, а за посты срок дают как за убийство!
Повезло Харламову, что мэр Усть-Ольгинска вымышленный персонаж. И что живет он не в США, а то ккой-нибудь Джефф Сешнс подумал бы, что над ним смеются
Вот с какой страны мира все должны брать пример!
Дерьмократия,однака!
За этой новостью, следует прозрачный намек - у нас то тут что, полная либерализация!
А вот там за бугром - за смех в публичном месте, уже тюремный срок светит.
Дед, ты впал в полный маразм или такой и был? Мозг вообще уже не включается?
Дед даже грамматику забыл. Хрен поймешь что пишет. Но ничего, его внучек имбицил рубанок миротворец разжует.
4.05.2017 12:03
- гость -
впал не впал, но почему вас это так заводит?
4.05.2017 12:16
- гость -
гражданин с малой степенью отсталости уже выучил слово "имбицил", какое достижение
4.05.2017 12:16
- гость -
Ты понимаешь рубанка? Ты такой же как он.