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61-летнюю активистку из США могут посадить в тюрьму на один год и оштрафовать на две тысячи долларов за то, что она рассмеялась, когда американский сенат утверждал генеральным прокурором Джеффа Сешнса. Об этом пишет "Газета.ру".

"Я не смогла сдержать себя. Это произошло спонтанно. Немедленное отвержение того, что я посчитала отъявленной ложью и чистым невежеством", — призналась женщина.

Также тюрьма грозит ее коллегам по движению. На слушания они явились в одежде членов ультраправой организации Ку-клукс-клан (ККК) и поднялись со своих мест до начала заседания.

Свою вину активисты не признают.