Четверг, 4 Май, 12:23

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,09
€ 62,32
Brent
$ 51,5
12°
Обь
512см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 Паводок на Алтае – 2017 День Победы - 2017
Новости

61-летней активистке грозит тюрьма за смех на слушаниях в конгрессе США

, ИА "Амител"
Также тюремный срок грозит коллегам активистки по движению, которые были в одежде Ку-клукс-клана

Фото: pixabay.com

61-летнюю активистку из США могут посадить в тюрьму на один год и оштрафовать на две тысячи долларов за то, что она рассмеялась, когда американский сенат утверждал генеральным прокурором Джеффа Сешнса. Об этом пишет "Газета.ру".

"Я не смогла сдержать себя. Это произошло спонтанно. Немедленное отвержение того, что я посчитала отъявленной ложью и чистым невежеством", — призналась женщина.

Также тюрьма грозит ее коллегам по движению. На слушания они явились в одежде членов ультраправой организации Ку-клукс-клан (ККК) и поднялись со своих мест до начала заседания.

Свою вину активисты не признают.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

4.05.2017 11:09
дед

чо? это вам не России коники выкидывать, тут демократия полицейского государства, сказал против власти чонить и турма! нам есть куда еще равняться! ха-ха!

0  0
4.05.2017 11:10
гость

61-летней активистке грозит тюрьма за смех на слушаниях в конгрессе США

Вот так демократия. А за посты в сети поди стреляют? У нас не будет как в США?

0  0
4.05.2017 11:11
гость

В статье не опечатка, он, Джефф Сешнс, не Ким Чен Ын?

0  0
4.05.2017 11:12
дед

не за посты не стреляют, стреляют на улице, в упор и насмерть, а за посты срок дают как за убийство!

0  0
4.05.2017 11:13
гость

Повезло Харламову, что мэр Усть-Ольгинска вымышленный персонаж. И что живет он не в США, а то ккой-нибудь Джефф Сешнс подумал бы, что над ним смеются

0  0
4.05.2017 11:30
Миротрворец

Вот с какой страны мира все должны брать пример!
Дерьмократия,однака!

0  0
4.05.2017 11:57
- гость -

За этой новостью, следует прозрачный намек - у нас то тут что, полная либерализация!
А вот там за бугром - за смех в публичном месте, уже тюремный срок светит.

0  0
4.05.2017 12:03
- гость -

Дед, ты впал в полный маразм или такой и был? Мозг вообще уже не включается?

0  0
4.05.2017 12:16
- гость -

Дед даже грамматику забыл. Хрен поймешь что пишет. Но ничего, его внучек имбицил рубанок миротворец разжует.

0  0
4.05.2017 12:17
- гость -

4.05.2017 12:03
- гость -
впал не впал, но почему вас это так заводит?

0  0
4.05.2017 12:19
- гость -

4.05.2017 12:16
- гость -
гражданин с малой степенью отсталости уже выучил слово "имбицил", какое достижение

0  0
4.05.2017 12:21
- гость -


4.05.2017 12:16
- гость -

Ты понимаешь рубанка? Ты такой же как он.

0  0
4.05.2017 12:22
- гость -

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< май 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
12:21
"Стали козлами отпущения": "Медовик Алтая" ответил на претензии Китая 0
12:13
Телеканал 2x2 не покажет серию "Симпсонов" с ловлей покемонов в церкви 0
12:07
Барнаульский зоопарк станет больше на четыре гектара и заведет бизона 3
12:04
Пенсионер в США въехал в толпу людей на автомобильном аукционе 0
11:48
МЧС предупреждает об опасности "Бессмертного полка" в горах Алтая 0
11:32
Какое наказание грозит за розжиг костров на Алтае? 0
11:23
Автомат, выдающий живых котят, появился в Китае 1
11:14
Туристов в горах Алтая предупреждают об опасности схода снежных лавин 0
11:04
61-летней активистке грозит тюрьма за смех на слушаниях в конгрессе США 13
10:50
Жительница Колумбии съела $9 тыс., чтобы не делиться с бывшим мужем 0
10:36
Отопительный сезон завершают в Барнауле со второй попытки 1
10:23
Барнаульское "Динамо" на выезде уверенно разгромило "Зенит" 2
10:15
Прокуратуру Калуги заинтересовало видео с акробатическими номерами в храме 12
10:11
Как барнаульцы будут отдыхать на День Победы? 3
10:03
Должник в Барнауле протаранил на машине судебного пристава 7
09:49
Электоральную поддержку Путина оценили в 66% 43
09:34
Принц Саудовской Аравии скончался на 91-м году жизни 4
09:28
Парад, "Бессмертный полк", салюты: программа 9 мая в Барнауле. Инфографика 0
09:17
Парковку запретят на улице Пролетарской в центре Барнаула. Схема 3
09:12
Сергей Дугин проехал на трамвае, автобусе и маршрутке. Фото 45
09:00
Концерт военно-патриотической песни состоится в ТРЦ "Огни" 9
08:50
Работу WhatsApp частично восстановили после крупного сбоя 3
08:30
"Филатов, вперед!": как проходит краевой чемпионат по футболу в СК "Темп" 1
08:17
Пожарным потребовалось 16 минут, чтобы потушить жилой дом в Камне-на-Оби 0
07:44
Есть к чему прислушаться: десять правил Одри Хепберн 0
07:27
Расплата "натурой", или Какие подводные камни есть в законе об ОСАГО 20
07:04
Вторые "Стражи Галактики" и другие премьеры этой недели 0
06:32
Квартиру с электрокамином продают в центре Барнаула за 7,5 млн рублей. Фото 10
06:01
Тунеядству – бой: как боролись с лентяями в Советском Союзе? 34
05:08
Весеннее тепло вернется в Алтайский край 4 мая 0
03:11
Путин пошутил над свитой Эрдогана: "Не хотят работать" 17
02:10
Шварценеггер покатался на велосипеде у Эйфелевой башни 2
01:18
Интерпол подтвердил прекращение поисков Януковича 2
00:15
Прикурившая от свечи в храме девушка отказывается от своих слов 28
23:47
Три года колонии получил россиянин за кражу 40 тысяч пиявок 2
23:24
ЦИК подсказал Навальному единственный способ участия в выборах президента 30
23:03
Медведев простил Киргизии $240 млн долга 41
22:24
ДТП в Барнауле: грудного ребенка увезли на "скорой" - очевидцы 1
22:21
Эрдоган после переговоров с Путиным процитировал русскую пословицу 2
22:01
В Барнауле во время ремонта трубопровода сломали светофор - очевидцы 0
21:53
12 млрд рублей направят на обновление дорог Алтайского края в 2017 году 1
21:25
Диана Шурыгина перед выпиской из психбольницы сбежала в клуб - СМИ 7
21:05
Чиновники отремонтировали мемориал ВОВ монтажной пеной. Фото 3
20:54
На "Евровидении" в лидеры букмекеров вышел 17-летний москвич 0
20:29
РПЦ против "Симпсонов" из-за Гомера, ловящего покемонов в церкви 11
20:06
Банк "Пересвет" потерял 5 миллиардов рублей - СМИ 0
19:47
Начальник сгоревшей почты в Приангарье организовала отделение в квартире 0
19:24
Алтайский край стал регионом с наименьшим количеством штрафов ГИБДД 5
19:08
Коротко о главном: курортный сбор, алтайский мед и "дно" рынка недвижимости
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 мая
18:51
Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.