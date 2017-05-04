Фото: msk.ecovita.ru

Отопительный сезон окончательно завершается в Барнауле со второй попытки в четверг, 4 мая.

Информацию об окончании периода подачи тепла в дома порталу Amic.ru подтвердили в городской администрации.

Напомним, изначально планировалось, что отопление в краевой столице отключат 2 мая. Однако за день до этого в городе резко изменилась погода — Барнаул накрыла волна холода со снегом.

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В итоге городские власти приняли решение продлить отопительный сезон на два дня — до 4 мая.

Напомним также, что старт отопительного периода пришелся на 26 сентября.