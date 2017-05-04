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Автомат, который в качестве призов выдает не мягкую игрушку, а живых котят, поставили в одном из парков развлечений в Китае. Об этом пишет ФАН со ссылкой на The Mirror.

Как сообщает издание, автомат представляет собой стеклянный шкаф с расположенными внутри призами — котятами. Игрок должен с помощью металлического рычага-руки захватить котенка и перенести его в специальный отсек для выдачи подарков. Нужно это сделать за небольшой промежуток времени.

Некоторые считают, что это неэтичный вид развлечения, ведь речь идет о жестоком обращении с животными.