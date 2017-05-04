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Красную площадь закроют в Москве для посетителей на пять дней – с 4 мая по 8 мая включительно, сообщает сайт газеты "Известия".
В эти дни там будут проходить организационные мероприятия по подготовке к проведению торжеств по случаю 72-й годовщины Великой Победы.
Отметим, что в ночь на 4 мая на Красной площади прошла последняя ночная тренировка парада Победы. Генеральная репетиция назначена на 7 мая.
Напомним, в этом году впервые в военном параде будет участвовать арктическая техника, которую можно будет узнать по холодной северной раскраске.
Комментарии
На фото Мавзолей уже прикрыли, но он еще виден, будут полностью закрывать?! Для чего...
Для чего...
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