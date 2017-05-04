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Спасатели предупреждают, что затея с проведением акции "Бессмертный полк" в горах Алтая может быть небезопасной.
Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, организаторы похода с портретами своих родных-ветеранов на вершину Юбилейную "отказались от регистрации в Алтайском поисково-спасательном отряде, не обеспечили участникам похода страховку на случай необходимости привлечения санитарной авиации, то есть не обеспечили необходимые меры безопасности".
В экстренном ведомстве подчеркивают, что среди участников акции есть подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Многие из них, отмечают в МЧС, будут совершать восхождение на горную вершину впервые.
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Напомним, ранее сообщалось, что колонна участников "Бессмертного полка" намерена подняться на высоту 3403 метра.
Спасатели между тем указывают, что в настоящее время в горах Алтая сложилась лавиноопасная обстановка.
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