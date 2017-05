Фото: pixabay.com

Автомобиль Jeep Cherokee под управлением пожилого мужчины въехал в толпу людей, которые находились на автомобильном аукционе в штате Массачусетс, сообщает РИА Новости.

Как пишет издание, мужчина не справился с управлением и наехал на людей, а после врезался в стену здания. В результате два человека погибли, еще около десяти получили травмы.

В полиции говорят о шести пострадавших, которые находятся в больнице, большинство из них в критическом состоянии. Местные жители говорят, что у водителя не было злого умысла.​

#BreakingNews : At least 2 dead after a crash at an auto auction in #billerica #NBCBoston pic.twitter.com/T9JC2jaWEr