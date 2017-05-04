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Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством алтайского меда и рассматривает возможность полностью отказаться от его закупок. Такую информацию сообщил Россельхознадзор. Причем в ведомстве подчеркнули, что в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая", были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. Речь идет о метронидазоле, фуразолидоне, хлорамфениколе, фурацилине.
По имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами.
Как сообщил Amic.ru руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов, сам Россельхознадзор спровоцировал сложившуюся проблему. Ведомство, по его словам, сейчас просто не способно проводить мониторинг наличия антибиотиков у российских производителей меда, и ситуация с годами не меняется.
В частности, алтайское предприятие первым в стране стало поставлять за рубеж свою продукцию, которая соответствует всем отечественным стандартам качества. Однако в Китае и США они совершенно другие. Как только запрещенные вещества были найдены в августе 2016 года, компания "Медовик Алтая" первой в стране закупила специальное оборудование для его обнаружения.
Сергей Нелюбов пояснил, что сейчас, спустя год, Россельхознадзор просто обратил внимание на их призывы, что содержание антибиотиков в меде вообще не нормируется либо нормативы завышены. Естественно, что в сложившейся ситуации виноватой оказалась алтайская компания.
"Мы стали козлами отпущения. Так, недавно лаборатория Россельхознадзора прошла аккредитацию на исследование нескольких групп антибиотиков. На самом деле по левомицетину у них минимальный предел определения 0,2 мкг на килограмм. В Китае, например, максимально допустимая концентрация — до 0,1 мкг на кг. По нитрофуранам у этой лаборатории порог от 1 мкг на килограмм, хотя в Китае разрешается до 0,2 мкг на килограмм. Получается, что в России сейчас просто не способны проводить мониторинг. Могу сказать, что на российских полках есть мед, концентрация запрещенных веществ в котором в 50 раз больше, чем у нас. И при этом он считается эталонным на российском рынке", — сказал Сергей Нелюбов.
Собеседник отметил, по законодательству переработчики вынуждены работать с той продукцией, которая поступает от пчеловодов, которые сами не соблюдают нормы качества, а Россельхознадзор за этим не следит. Что касается претензии китайской стороны, то найденные вещества в алтайском меде не способны навредить здоровью человека. Антибиотики необходимы для пчел, чтобы их лечить, но нужно делать это в правильных пропорциях. Для этого нужны современные лаборатории, которых, по словам Сергея Насонова, в России сейчас нет.
"Нет человека — нет проблемы. Ситуация складывается так, что Россельхознадзору проще закрыть экспортера в Китай, чем решать проблему. Возможно, придется уйти на внутренний рынок. Если бы не мы, то другой поставщик меда столкнулся бы с похожей проблемой. Нужно разработать механизмы для регламентации, но Россельхознадзор по незнанию на эти шаги пока не готов", — добавил представитель компании "Медовик Алтая".
Отметим, что AQSIQ уже проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторного выявления китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что предприятию ООО "Медовик Алтая" необходимо соблюдать правила, установленные китайской стороной.
Комментарии
это больше похоже на заградительную политику Китая)
Верные действия, кто захочет дружить с душевнобольным другом.
главное, китайцам качество не нравится, а вы дорогие россиянцы кушайте пожалуйста, ну и что - антибиотики, вы их и так лопаете, то в курятине, то в говядине, так что-ли? Может вопрос вообще не так надо ставить, это не китайцы вредные, а вообще качество меда низкое? И меры принимать.
Это просто полный быздец, что я читаю. Наши химики уже на святое руку подняли - МЕД! МЕД - из покон веков на Руси, как заменитель лекарств, теперь с АНТИБИОТИКАМИ. Идиотизм товаристчи...
"Могу сказать, что на российских полках есть мед, концентрация запрещенных веществ в котором в 50 раз больше, чем у нас. И при этом он считается эталонным на российском рынке", — сказал Сергей Нелюбов.
Как такое может быть, в 50 раз!!! Каким образом такая продукция попадает на прилавок?!
Мёд с антибиотиками го-ора-аздо полезнее!
4.05.2017 12:48
гоги
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мед, да с антибиотиками - лекарство вдвойне!
имхается мне, что проблема преувеличена
теперь я знаю, откуда у меда антисептическое действие )))
Твари ненасытные, думают торгаши, с собой в могилу всё бабло утащить удастся......, правильно Китайци такой мёд брать не хотят.....
что русскому хорошо, китайцу - смерть
лепят отмазки для бедных, ищут оправдания, вместо того, чтобы натянуть лаборатории и пасечников по самые гланды! У*людошное государство.
4.05.2017 13:07
- гость -
Что русский съест, то нормальный выплюнет.
Теперь я понял, кто создает легенды про то, что меда много есть нельзя.
На самом деле, если бы Китай своевременно известил алтайскую компанию о нормативах принятых на государственном уровне в китае на мед, то возможно! ситуация бы так не сложилась.
Хочешь поставлять продукцию за границу, будь готов к допинг контролю и знай нормативные требования закупающей стороны. Хотя внутри китая столько подделки, что такие придирки выглядят просто как ценосбивание.
это просто не правильные пчелы
Тогда, отказ мудрого Китая от Алтайского меда, выглядет совместно с нашим Россельхознадзором неким совместным демаршем в пользу РФ по импортозамещению
в меде антибиотики , капец....куда катится наша страна. нафига он вообще там, это же экологически чистый продукт.
я разочарована в нашей стране