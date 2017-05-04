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"Стали козлами отпущения": "Медовик Алтая" ответил на претензии Китая

, ИА "Амител"
Главное госуправление Китая заявило о низком качестве меда одного из алтайских предприятий

Фото: www.beme.com

Главное госуправление Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) недовольно качеством алтайского меда и рассматривает возможность полностью отказаться от его закупок. Такую информацию сообщил Россельхознадзор. Причем в ведомстве подчеркнули, что в меде, выработанном предприятием ООО "Медовик Алтая", были выявлены остатки веществ, запрещенных для использования в Китае. Речь идет о метронидазоле, фуразолидоне, хлорамфениколе, фурацилине.

По имеющейся в Россельхознадзоре информации, региональный ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных веществ в меде ветеринарной службой Алтайского края не проводится, что не позволяет в полной мере осуществить контроль за российскими предприятиями-экспортерами.

Как сообщил Amic.ru руководитель отдела сбыта компании "Медовик Алтая" Сергей Нелюбов, сам Россельхознадзор спровоцировал сложившуюся проблему. Ведомство, по его словам, сейчас просто не способно проводить мониторинг наличия антибиотиков у российских производителей меда, и ситуация с годами не меняется.

В частности, алтайское предприятие первым в стране стало поставлять за рубеж свою продукцию, которая соответствует всем отечественным стандартам качества. Однако в Китае и США они совершенно другие. Как только запрещенные вещества были найдены в августе 2016 года, компания "Медовик Алтая" первой в стране закупила специальное оборудование для его обнаружения.

Сергей Нелюбов пояснил, что сейчас, спустя год, Россельхознадзор просто обратил внимание на их призывы, что содержание антибиотиков в меде вообще не нормируется либо нормативы завышены. Естественно, что в сложившейся ситуации виноватой оказалась  алтайская компания.

"Мы стали козлами отпущения. Так, недавно лаборатория Россельхознадзора прошла аккредитацию на исследование нескольких групп антибиотиков. На самом деле по левомицетину у них минимальный предел определения 0,2 мкг на килограмм. В Китае, например, максимально допустимая концентрация — до 0,1 мкг на кг. По нитрофуранам у этой лаборатории порог от 1 мкг на килограмм, хотя в Китае разрешается до 0,2 мкг на килограмм. Получается, что в России сейчас просто не способны проводить мониторинг. Могу сказать, что на российских полках есть мед, концентрация запрещенных веществ в котором в 50 раз больше, чем у нас. И при этом он считается эталонным на российском рынке", — сказал Сергей Нелюбов.

Собеседник отметил, по законодательству переработчики вынуждены работать с той продукцией, которая поступает от пчеловодов, которые сами не соблюдают нормы качества, а Россельхознадзор за этим не следит. Что касается претензии китайской стороны, то найденные вещества в алтайском меде не способны навредить здоровью человека. Антибиотики необходимы для пчел, чтобы их лечить, но нужно делать это в правильных пропорциях. Для этого нужны современные лаборатории, которых, по словам Сергея Насонова, в России сейчас нет.

"Нет человека — нет проблемы. Ситуация складывается так, что Россельхознадзору проще закрыть экспортера в Китай, чем решать проблему. Возможно, придется уйти на внутренний рынок. Если бы не мы, то другой поставщик меда столкнулся бы с похожей проблемой. Нужно разработать механизмы для регламентации, но Россельхознадзор по незнанию на эти шаги пока не готов", — добавил представитель компании "Медовик Алтая".

Отметим, что AQSIQ уже проинформировал Россельхознадзор, что в случае повторного выявления китайской стороной нарушений ветеринарно-санитарных требований и норм может быть введен полный запрет на экспорт продукции из страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что предприятию ООО "Медовик Алтая" необходимо соблюдать правила, установленные китайской стороной.

 


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Комментарии

4.05.2017 12:29
- гость -

это больше похоже на заградительную политику Китая)

0  0
4.05.2017 12:35
- гость -

Верные действия, кто захочет дружить с душевнобольным другом.

0  0
4.05.2017 12:44
баба

главное, китайцам качество не нравится, а вы дорогие россиянцы кушайте пожалуйста, ну и что - антибиотики, вы их и так лопаете, то в курятине, то в говядине, так что-ли? Может вопрос вообще не так надо ставить, это не китайцы вредные, а вообще качество меда низкое? И меры принимать.

0  0
4.05.2017 12:48
гоги

Это просто полный быздец, что я читаю. Наши химики уже на святое руку подняли - МЕД! МЕД - из покон веков на Руси, как заменитель лекарств, теперь с АНТИБИОТИКАМИ. Идиотизм товаристчи...

0  0
4.05.2017 12:51
Алекс


"Могу сказать, что на российских полках есть мед, концентрация запрещенных веществ в котором в 50 раз больше, чем у нас. И при этом он считается эталонным на российском рынке", — сказал Сергей Нелюбов.

Как такое может быть, в 50 раз!!! Каким образом такая продукция попадает на прилавок?!

0  0
4.05.2017 12:54
- гость -

Мёд с антибиотиками го-ора-аздо полезнее!

0  0
4.05.2017 12:59
- гость -

4.05.2017 12:48
гоги
---
мед, да с антибиотиками - лекарство вдвойне!
имхается мне, что проблема преувеличена

0  0
4.05.2017 13:02
ПлохойХорошийЗлой

теперь я знаю, откуда у меда антисептическое действие )))

0  0
4.05.2017 13:06
медведь-шатун

Твари ненасытные, думают торгаши, с собой в могилу всё бабло утащить удастся......, правильно Китайци такой мёд брать не хотят.....

0  0
4.05.2017 13:07
- гость -

что русскому хорошо, китайцу - смерть

0  0
4.05.2017 13:10
- гость -

лепят отмазки для бедных, ищут оправдания, вместо того, чтобы натянуть лаборатории и пасечников по самые гланды! У*людошное государство.

0  0
4.05.2017 13:10
- гость -

4.05.2017 13:07
- гость -
Что русский съест, то нормальный выплюнет.

0  0
4.05.2017 13:12
- гость -

Теперь я понял, кто создает легенды про то, что меда много есть нельзя.

0  0
4.05.2017 13:25
- гость -

На самом деле, если бы Китай своевременно известил алтайскую компанию о нормативах принятых на государственном уровне в китае на мед, то возможно! ситуация бы так не сложилась.
Хочешь поставлять продукцию за границу, будь готов к допинг контролю и знай нормативные требования закупающей стороны. Хотя внутри китая столько подделки, что такие придирки выглядят просто как ценосбивание.

0  0
4.05.2017 13:26
ф каЦке

это просто не правильные пчелы

0  0
4.05.2017 13:39
- гость -

Тогда, отказ мудрого Китая от Алтайского меда, выглядет совместно с нашим Россельхознадзором неким совместным демаршем в пользу РФ по импортозамещению

0  0
4.05.2017 13:47
- гость -

в меде антибиотики , капец....куда катится наша страна. нафига он вообще там, это же экологически чистый продукт.
я разочарована в нашей стране

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