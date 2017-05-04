Фото: teestackers.com
Телеканал 2x2 не будет показывать эпизод мультсериала "Симпсоны", в котором герой Гомер Симпсон ловит покемонов в церкви во время проповеди, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу канала.
PR-директор канала Анастасия Шабловская отметила, что 2x2 не демонстрирует контент, способный скомпрометировать канал и вызвать неоднозначную общественную реакцию.
Также она добавила, что 2x2 стремится соблюдать все нормы существующего законодательства.
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Напомним, ранее стало известно, что представители РПЦ заявили о необходимости повышения возрастного ценза "Симпсонов" после показа серии, где Гомер, играя в Peekimon Get (аналог Pokemon GO), искал покемонов в церкви.
Комментарии
Нарушаются права нормальных людей, не пораженных патологией веры. Как говорят в стране россия, "если не нравится уезжайте", то почему бы не сказать "если не нравится, не смотрите" и показать эту серию.
никто так не рекламировал симпсонов, как рпц )))
Гость от 4.05.2017 12:34 у веры нет патологии.
Она эта вера, у всех каждого своя.
И это естественно.
И если, одни мудрецы в цивилизованном обществе всячески насаждают свою догматическую веру о святости человеческих мощей и мироточении писаных икон, то это есть форма искажения истины, веры разума и просвещения.
Давно смотрю Симпсонов, но благодаря столь агрессивной реклама от РПЦ, обязательно посмотрю эту серию.
Пропустил "не", хотел написать что давно не смотрю Симпсонов.
Ослеплены ложью, им бы знать, что божьи храмы не на земле строятся, а в душах человеческих.