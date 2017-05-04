Для открытия парка в летний сезон требуется пройти проверку качества почвы, воды, а также проверку на наличие клещей и безопасность аттракционов. Об этом в эфире программы "Тема дня" на радиостанции Эхо Москвы в Барнауле рассказал директор Барнаульского зоопарка и парка "Лесная сказка", депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Писарев.
Официальное открытие парков в Барнауле традиционно проходит 1 мая. Однако в 2017 году праздничный и выходной Первомай был холодным, дождливым и снежным. Так что особых мероприятий в парках города не было.
Сергей Писарев рассказал о том, что должна сделать администрация парка для его открытия.
Прежде всего, это обязательная ежегодная проверка Роспотребнадзором почвы на наличие вредных и отравляющих веществ, воды (если есть питьевые фонтанчики и фонтанчики для мытья рук) и проверка на наличие клещей.
"Если у нас найдут хоть одного клеща даже в самом дальнем углу парка, то мы обязаны провести в короткое время обработку всей территории и организовать вторичный осмотр", — пояснил Писарев.
Он добавил, что "Лесная сказка" сама всегда проводит такую обработку, и последние два года клещей не находили. Обрабатывают парк и от комаров. Кстати, после обработки территорию могут даже закрыть для посещения на несколько дней, чтобы химикаты успели выветриться.
Успешное прохождение проверки подтверждается документом.
Второе главное направление — безопасность аттракционов. Данную проверку проводит Ростехнадзор. Но в законе не определена степень ответственности проверяющих. И, по сути, сегодня ответственность за проверки и их качество несет только директор парка, пояснил гость студии. Только в следующем году на уровне российского правительства могут принять постановление, разъясняющее, кто и за что отвечает.
Говоря о качестве аттракционов, Сергей Писарев подчеркнул: советские аттракционы хоть и старые, но более надежные, чем современные китайские.
"Там более надежные элементы. Если аттракцион правильно обслуживали, то он совершенно безопасен. Мы вот недавно разбирали старый аттракцион, так там механизмы отличные. И китайский – в прошлом году купили, уже можно выбрасывать", — сказал он.
Вообще же срок службы аттракциона — 10-15 лет. Но не всегда покупают новые качельки-карусельки.
Есть практика продажи, а то и обмена между парками. Тут дело не в качестве работы и сроке службе, а в финансовой составляющей.
Если, скажем, железная дорога постояла на одном месте три года, то к ней уже привыкают, она становится непопулярной. Владельцы парка стараются ее продать в другой парк. Не потому, что она плохая, просто уже не приносит прибыли. Особенно такая практика распространена в Москве, откуда аттракционы покупают в разные регионы страны.
Как вариант — реновация. Были, например, слоники, а стали жирафы. Пластиковые фигурки сделать можно даже в Барнауле.
Кстати, в России есть производство аттракционов. Вполне качественно делают, просто не особо разнообразно.
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