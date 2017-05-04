Стоимость топлива в России продолжает расти. Резкий рост цен на бензин и дизтопливо на бирже начался в начале года, и тенденции к понижению нет, отмечают эксперты.
Средняя потребительская цена в России на бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) составила 35,91 рубля за литр. Такие данные приводит Росстат. Что касается Алтайского края, то в нашем регионе средняя цена на литр бензина (марки АИ-92) находится в пределах 34,02 рубля. Это одна из самых низких по стране.
В других регионах Сибирского федерального округа стоимость бензина и дизельного топлива несколько выше. Так, в Кемерово литр бензина марки АИ-92 обойдется в среднем в 34,23 рубля, в Горно-Алтайске – 33,66 рубля, в Новосибирске – 34,25, Иркутске – 36,70, в Томске – 34,39.
Однако, по словам экспертов, ожидается рост цен, это неизбежно. В настоящее время довольно быстро растут оптовые цены. Бензин, который продается на бирже, в течение месяца приходит в регионы на АЗС. Первое подорожание возможно в начале июня 2017 года.
"Я думаю, что глобального роста не будет. Никто не позволит пятирублевых скачков. Но о небольшом плановом повышении стоимости говорил и министр финансов, и зампред правительства Аркадий Дворкович. О том, что в пределах инфляции рост надо ожидать. Но а максимальный — это 6-7% по итогам года. Думаю, что до конца года цена может измениться на 1,5-2 рубля из-за повышения акцизов на нефтепродукты и увеличения налога на недра пользования", — рассказал порталу Amic.ru руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко.
Что касается данных, то на середину апреля 2017 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%, сообщает Росстат. Средняя стоимость дизельного топлива не изменилась. К лету, полагает эксперт, литр бензина популярных сортов Аи-92 и Аи-95 может подорожать еще на 20-35 копеек, и это явно не предел роста цены.
Комментарии
. Что касается Алтайского края, то в нашем регионе средняя цена на литр бензина (марки АИ-92) находится в пределах 34,02 рубля.
Это двухмесячной давности.. Сейчас уже к 35 подступаем
Слава Путину! Ура!
Обгоним и перегоним Омерику по цене на бензин!