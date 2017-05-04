Фото: mos.news
Британский певец Стинг продает роскошный двухэтажный пентхаус, расположенный около Центрального парка в Нью-Йорке, за 56 миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС.
Певец приобрел эту жилплощадь вместе со своей семьей девять лет назад за 27 миллионов долларов. Площадь квартиры — 500 квадратных метров. Она расположена на 16-м и 17-м этажах.
За это время певец сделал в пентхаусе роскошный ремонт — установил винтовые лестницы и камин в гостиной. Певец намерен съехать с апартаментов из-за того, что они стали слишком тесными для его большой семьи. У певца шестеро детей и четверо внуков.
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