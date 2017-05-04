Барнаульский зоопарк получил от властей в аренду еще четыре гектара земли. На этом месте сделают новые просторные вольеры для копытных и поселят бизона. О планах корреспонденту ИА "Амител" рассказал директор зоопарка и парка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев.
"Нам выделен в аренду новый участок земли площадью четыре гектара. Это за зоопарком, в сторону Ленинградской, там раньше был пустырь", — пояснил он.
Сейчас зоопарк занимает площадь 5 га. Это одно из популярных мест в городе. Летом его посещает ежегодно 270 тысяч человек.
Благодаря новой территории будут расширены вольеры для копытных животных: оленей, лосей, маралов, яков. Там они будут почти в естественной среде обитания.
Также в этом году в парке может появиться бизон.
"Есть идея создания стоянки древнего человека, надеемся, что сможем привезти в парк представителя ледникового периода — бизона", — добавил Сергей Писарев.
Комментарии
Коня наказали и он теперь роль бизона за забором исполнять будет?
"Есть идея создания стоянки древнего человека, надеемся, что сможем привезти в парк ...
особо рьяных комен
пубулькеров с амика
Надеюсь деревья не вырубят , как это стало модно в городе .А так дело хорошее .
Ну, во-первых, не зоопарк, а зооуголок.
А во-вторых, какие меры предприняты по обеспечению безопасности посетителей после резонансного нападения агрессивного хищника на ребёнка? Нанята круглосуточная вооружённая лицензированная охрана? Вооружена летальным огнестрельным оружием? Или, как прежде, вечнопьяный Петрович на полставки, да и то всегда спящий?
круглосуточная вооружённая лицензированная охрана - это чтоб зверушек от неразумных "ребёнков" охранять? так за проникновение на закрытую территорию может не расстреливать надо, а в полицию их? ну или куда там надо, чтоб протрезвели
12:28)))) Похоже,ты папаша той безбашенной малолетки????
Задранцу: Успокойтесь уже! Как бы вам не нравилось, а наш ЗООПАРК жил, жив и будет жить! И мы его любим!
4.05.2017 12:28
Задранец
пьяным в клетку не лезь, пока сторож спит
4.05.2017 12:28
Задранец
Ну так там на посетителей никто и не нападает, или вы думаете стоило стрелков нанять и расставить по периметру охранять хищников ночами от пьяных "деток"?
4.05.2017 12:28
Задранец
молодец, желающих ответить на ваш вброс набралось достаточно
значит всё таки количество комментов важно
Хотелось бы, чтобы увеличили вольер для тигров, уж слишком мало места для такого животного в данный момент.
12:28, Зооуголок, это в "арене", где 2 кролика и 2 мышки, а тут полноценный зоопарк, умейте отличать мух от котлет.
плюсану про вольер для тигров.
надо чтоб туда легко штук 5 пьяных девочек помещалось.