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Барнаульский зоопарк станет больше на четыре гектара и заведет бизона

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Зоопарк получил в аренду новую площадь и готовится обустроить стоянку древнего человека

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Барнаульский зоопарк получил от властей в аренду еще четыре гектара земли. На этом месте сделают новые просторные вольеры для копытных и поселят бизона. О планах корреспонденту ИА "Амител" рассказал директор зоопарка и парка "Лесная сказка", депутат АКЗС Сергей Писарев.

"Нам выделен в аренду новый участок земли площадью четыре гектара. Это за зоопарком, в сторону Ленинградской, там раньше был пустырь", — пояснил он.

Сейчас зоопарк занимает площадь 5 га. Это одно из популярных мест в городе. Летом его посещает ежегодно 270 тысяч человек.

Благодаря новой территории будут расширены вольеры для копытных животных: оленей, лосей, маралов, яков. Там они будут почти в естественной среде обитания.

Также в этом году в парке может появиться бизон.

"Есть идея создания стоянки древнего человека, надеемся, что сможем привезти в парк представителя ледникового периода — бизона", — добавил Сергей Писарев.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2017 12:08
- гость -

Коня наказали и он теперь роль бизона за забором исполнять будет?

0  0
4.05.2017 12:10
- гость -

"Есть идея создания стоянки древнего человека, надеемся, что сможем привезти в парк ...
особо рьяных коменпубулькеров с амика

0  0
4.05.2017 12:18
гость

Надеюсь деревья не вырубят , как это стало модно в городе .А так дело хорошее .

0  0
4.05.2017 12:28
Задранец

Ну, во-первых, не зоопарк, а зооуголок.

А во-вторых, какие меры предприняты по обеспечению безопасности посетителей после резонансного нападения агрессивного хищника на ребёнка? Нанята круглосуточная вооружённая лицензированная охрана? Вооружена летальным огнестрельным оружием? Или, как прежде, вечнопьяный Петрович на полставки, да и то всегда спящий?

0  0
4.05.2017 12:38
баба

круглосуточная вооружённая лицензированная охрана - это чтоб зверушек от неразумных "ребёнков" охранять? так за проникновение на закрытую территорию может не расстреливать надо, а в полицию их? ну или куда там надо, чтоб протрезвели

0  0
4.05.2017 12:38
- гость -

12:28)))) Похоже,ты папаша той безбашенной малолетки????

0  0
4.05.2017 12:42
Океана

Задранцу: Успокойтесь уже! Как бы вам не нравилось, а наш ЗООПАРК жил, жив и будет жить! И мы его любим!

0  0
4.05.2017 12:42
- гость -

4.05.2017 12:28
Задранец

пьяным в клетку не лезь, пока сторож спит

0  0
4.05.2017 12:43
- гость -

4.05.2017 12:28
Задранец
Ну так там на посетителей никто и не нападает, или вы думаете стоило стрелков нанять и расставить по периметру охранять хищников ночами от пьяных "деток"?

0  0
4.05.2017 12:46
- гость -

4.05.2017 12:28
Задранец

молодец, желающих ответить на ваш вброс набралось достаточно

0  0
4.05.2017 12:53
- гость -

значит всё таки количество комментов важно

0  0
4.05.2017 13:23
- гость -

Хотелось бы, чтобы увеличили вольер для тигров, уж слишком мало места для такого животного в данный момент.

0  0
4.05.2017 13:24
- гость -

12:28, Зооуголок, это в "арене", где 2 кролика и 2 мышки, а тут полноценный зоопарк, умейте отличать мух от котлет.

0  0
4.05.2017 13:24
- гость -

плюсану про вольер для тигров.
надо чтоб туда легко штук 5 пьяных девочек помещалось.

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