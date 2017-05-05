5 мая свой профессиональный праздник отмечают люди, которые помогают малышам появиться на свет. В Международный день акушерки корреспондент Amic.ru побеседовал с автором уникальной методики подготовки к родам Ларисой Свиридовой. Она рассказала об истории повивального дела в России и о том, как женщинам избежать различных проблем, связанных с процессом родов.

Об уважении и традициях

Корреспондент: Не хочется обидеть наших дорогих акушерок. И все же… К сожалению, сейчас акушерки у многих ассоциируются с грубыми женщинами, которые запросто тебя могут обидеть и унизить во время родов. Как вы думаете, почему так сложилось и с кого нам брать пример, чтобы исправить ситуацию?

Лариса Свиридова: Я думаю, что брать пример нужно с самих себя, просто вспомнив свои традиции. Акушерка на сегодняшний день – это очень неуважаемая профессия. Среди медработников акушерки состоят в звене медсестер. А поскольку у нас в стране сейчас даже врачей не уважают, то что говорить об акушерках... Они как второй сорт. Мне кажется, из-за этого все и происходит.

Традиционно в России повитухи были в большой чести. Они не только принимали роды. Им нужно было решать много задач в послеродовой период: поправить ребеночка, ухаживать в послеродовой период за женщиной. В повитухи могла попасть женщина только с очень высоким моральным обликом. Это была профессия второй половины жизни. В нее шли зрелые женщины.

У повитухи должна была быть идеальная история собственных родов. В некоторых регионах повитухами становились лишь вдовы. Мне кажется, что это чисто практическая вещь. Ведь когда принимаешь роды, тебе нужно быть свободной от обязанностей перед семьей.

Фото: vladnews.ru

Корр: А как оплачивался ее труд?

Л.С.: Народ полностью содержал повитуху. Люди понимали, что этим женщинам нужно избегать "грязных" работ, чтобы, говоря современным языком, не заполучить какую-то инфекцию. Им нельзя ухаживать за скотиной, трудиться на огороде.

За каждого ребенка, принятого повитухой, расплачивались дважды. Сначала ей платила женщина. После родов проводится обряд размывания рук. Повитуха с роженицей мыли друг другу руки и просили друг у друга прощения. Роды ведь предполагают очень близкий контакт, а во время него всякое бывает. Завершался обряд размывания рук тем, что женщина рассчитывалась с повитухой. Отрезом на сарафан, продуктами – чем могла…

А потом был праздник крестин, который вела повитуха. Из церкви крестные родители с младенцем приезжали домой (родители не всегда ездили в церковь), их встречала повивальная бабка и вела праздник крестин. До того повитуха варила кашу и крепко ее солила. Первую ложку должен был съесть муж. Она олицетворяла горечь родов. А дальше каша распродавалась: чтобы ее не есть, гости давали повитухе деньги.

И все это, понимание важности труда принимающих роды, уважения к ним, в нашей стране, к сожалению, ушло.

В дореволюционном Санкт-Петербурге на каждые 100 женщин детородного возраста была одна повитуха. Я посчитала и поняла, что повитуха принимала роды трижды в месяц. Сейчас акушерка, работающая в крупном родильном доме, принимает и по 10, и по 12 родов за смену.

Корр: Нагрузка несоизмеримая.

Л.С.: И, несмотря на это, хороших условий для отдыха акушерок не создается. Они все время находятся в окружении женщин, которые страдают, кричат, могут нецензурно выражаться. Напряжение огромное, дискомфорт приводит к агрессии. И мы имеем то, что имеем.

При этом акушерство – это не медицина чистой воды. Акушерка – это человек, который стоит в моменте прихода человека в этот мир. Это семейная, очень глубокая ситуация, которую она сопровождает. От того, что она говорит во время потуг, когда рождается ребенок, зависит очень многое.

Корр: И при этом, хочется добавить, сейчас акушерок среди мамочек почему-то не принято благодарить – ни словесно, ни материально. Беременные договариваются о родах с врачами, платят им, а акушерки остаются в стороне. Хотя именно акушерки находятся рядом с роженицей.

Л.С.: Да. Благодарность многого стоит. И она отчасти дает понимание важности твоей профессии, ощущение собственного достоинства, чего так не хватает.

С кем рожать?

Корр: Лариса, а можно теперь задать пару вопросов, непосредственно касающихся процесса родов? Как я понимаю, во время родов женщине не должно быть страшно, потому что страх тормозит этот процесс.. Чтобы не было страшно, лучше рожать, когда рядом есть близкий человек. А кого лучше взять с собой на роды?

Л.С.: Состояние страха – это самое вредное состояние во время родов. Оно действительно на биохимическом уровне тормозит процесс родов. Может сделать его очень длинным, болезненным, привести к оперативному вмешательству. Поэтому женщине не нужно бояться. А как этого достичь?

Обычно женщины, которые в первый раз идут на роды, утверждают, что для них ощущение безопасности создает окружение медицинского персонала. Тут происходит непонимание того, что роды могут идти до суток, и медицинские специалисты будут рядом с тобой не всегда. Они не обязаны тебя успокаивать. Женщины же надеются на то, что медики будут оказывать эмоциональную поддержку. Их ожидания абсолютно ошибочны.

Идти одной на роды – это значит, как мне кажется, сильно подставлять себя. Роженице нужна поддержка, и ее смогут оказать только близкие люди. Не обязательно муж. С тобой может находиться мама, бабушка, подруга…

Л.С.: Многих беспокоит тема интимных отношений после родов. Женщины задаются вопросом: "А вдруг муж, поприсутствовав на родах, охладеет ко мне?" Такая опасность действительно существует? И в чем заключается причина?

Корр: Дело не в том, что ваш муж увидит вас некрасивой. Мальчики в возрасте от 2.5 до 5 лет влюблены в своих мам. Они хотят на них жениться, занять место отца. И от того, как ведут себя родители, зависит будущее мужчины. Инцест следует табуировать, но терпеливо. Нужно развернуть интерес ребенка к ровесницам, объяснять, что когда ты вырастешь, у тебя будет своя прекрасная жена. Если же ребенку слишком жестко и унизительно запрещают все проявления "любви" к маме, это приведет к патологии. До тех пор, когда женщина такого мальчика в прошлом остается бездетной, в сексуальном плане у них все в порядке. А когда мужчина, несмотря на то, был он на родах или нет, видит свою женщину в образе матери, на бессознательном уровне начинает работать запретная тема. И у него пропадает сексуальное влечение к ней: маму ведь нельзя любить.

Конечно, присутствие на родах мужчин может быть травматичным. Но это чаще бывает с мужчинами, которые сами были очень сложно рождены: к примеру, если роды их мамы велись очень агрессивно. Опять мы говорим о работе бессознательного.

Лекарство от депрессии

Фото: medicmap.ru

Корр: Лариса, каково ваше мнение по такому вопросу: нужно ли матери отдавать ребенка после родов в детское отделение?

Л.С.: Разделение матери и ребенка в послеродовой период – это крайне нефизиологичное, травмирующее и мать, и ребенка мероприятие. Это доказано. И недаром Всемирная организация здравоохранения это рекомендует исключить из практики тем родильным домам, которые решили получить статус гуманных клиник. Все дети должны находиться с матерями, если только они не нуждаются в реанимации.

Корр: Почему?

Л.С.: Потому что так в природе задумано. Если ребенок сразу находится с матерью, его чаще прикладывают к груди, а это стимулирует лактацию и приводит к быстрому сокращению матки, что позволяет избежать послеродовых осложнений.

Для самого ребенка крайне важно – и для психики, и для физиологии — сразу быть с матерью. В разлуке он испытывает огромный дискомфорт, ведь ничего, кроме звуков и запахов маминого тела, его раньше не окружало. Лишь на это он может опереться в новом для него мире.

И еще раз вернемся к женщинам. В учебнике психиатрии в разделе "Депрессии" в подразделе "Послеродовые депрессии" написано, что в качестве одной из причин заболевания (она стоит на первом месте) является разделение матери и ребенка в первые часы и дни после родов. Об этом знают психиатры, но об этом не всегда знают педиатры и акушеры-гинекологи.

У женщин может быть много причин отдать ребенка в детское отделение. Но она, как и младенец, не может "разделиться" так быстро. Ее личность девять месяцев соединена с личностью ребенка. И в одночасье вернуться в свое прежнее состояние, когда она была одна, женщина не может. И когда у нее забирают ребенка, она словно теряет часть себя. Целостность нарушается, и это приводит к тяжелой послеродовой депрессии.

Мы желаем читателям ИА "Амител" , чтобы на их пути встречались только грамотные и чуткие специалисты. А акушеров поздравляем с профессиональным праздником. Пусть вам приходится чаще слушать слова благодарности.