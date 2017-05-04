Фото: РИА "Новости"
На иркутском авиационном заводе закончили собирать первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Самолет 28 апреля покинул цех окончательной сборки, и теперь у него начнется подготовка к первому испытательному полету. Предполагается, что в конце 2018 года или начале 2019-го эти самолеты отдадут в пользование "Аэрофлота".
Издание пишет, что новые самолеты позиционируют как конкурентов самых популярных в мире Airbus A320 и Boeing 737. Ранее сообщалось, что первый испытательный полет пройдет в конце весны этого года.
Комментарии
хто там седня мугабе с Путиным сравнивал? иди сюда одаренный, и расскажи честному народу, что там у твоего мугабе производитЦа и выпускаетЦа, можешь даже за кима тоже рассказать ну если конешно ты не бот позорный! ха-ха!
у нас всё либо в будущем, либо в прошлом
Не смешите мои подковы)))) Сравнили Уазик с Ровером)))
Американский авиапроизводитель Boeing подготовил поэтапную программу пилотируемых полетов на Марс, пишет RNS со ссылкой на директора космических программ Boeing в России Валерия Аксаментова. Первый пилотируемый облет Луны запланирован на 2018-2019 годы......
"новые самолеты позиционируют как конкурентов самых популярных в мире Airbus A320 и Boeing 737"
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Что-то мне это напоминает.. А, уже был же конкурент Эмбраера и Бомбардье! С солнечной Бразилией и морозной Канадой конкуренция вышла не очень, теперь замахнемся на супергигантов - Боинг и Эрбас. Результат конкуренции немного предсказуем
а хде хвалёный сухой суперджет 100?
4.05.2017 14:12
дед
Дидуля, у Мугабе ничего не производится и не выпускается - именно потому, что он Мугабе. А до его прихода Южную Родезию называли "африканской Швейцарией".
Для сравнения: Сухой Суперджет 100 это Жигули, а Embraer-175 или Bombardier CRJ700/900 - Лексус
4.05.2017 14:29
- гость - ты уточни только для кого та твоя швицария была, а для кого колония в прямом смысле слова!
4.05.2017 14:35
- гость - ну сравнил и чо? возьмешь себе Bombardier CRJ700/900? не? денег нет даже на суперджет? а зачем тогда тебе энти сравнения? ха-ха!
"а хде хвалёный сухой суперджет 100?"
Так летает и не только в Барнаул)))) Парниша, ты откуда?
4.05.2017 14:39
дед
гость - ну сравнил и чо? возьмешь себе Bombardier CRJ700/900? не? денег нет даже на суперджет? а зачем тогда тебе энти сравнения? ха-ха!
Денег нет, ходи пешком, старый! Ха-ха!
МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney.
4.05.2017 14:36
дед
ты уточни только для кого та твоя швицария была
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Для белых людей, естественно. Зато сейчас она для всех - Зимбабве. И для белых, и для черных, и для серо-буро-малиновых.
А вот что сказал гражданин рогозин про двигатели:
«Мы начинаем летать на импортном двигателе, но исходим из того, что один из первых самолетов "пересядет" на отечественные двигатели», — сказал Рогозин.
Когда мы начнём жить в настоящем? В настоящем иметь МРОТ на который можно прожить, в настоящем иметь качественную медицину?
страшненькие они, что этот, что суперджет
боинги с аэробусами получше выглядят
но до туполей старых и тем и другим далеко...
4.05.2017 14:35
- гость -
Для сравнения: Сухой Суперджет 100 это Жигули, а Embraer-175 или Bombardier CRJ700/900 - Лексус
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нифига
суперджет - это Су-27
а эмбраер это пукара или как там его.... тукано!
4.05.2017 14:41
гость
Так летает и не только в Барнаул))))
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А почему выпуск Пуперджета снизился? В 2014 был пик производства - аж 35 штук, а в 2015 и 2016 - 18 и 19 соответственно? Никому не нужен Супер-пупер-джет?
4.05.2017 15:11
- гость -
суперджет - это Су-27
а эмбраер это пукара или как там его.... тукано!
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О, надо же. Кто-то тут знает названия латиноамериканских самолетов
Зато Эмбраер производит по сотне региональников в год, а ГСС - увы...
Скоро ИЛ с колен поднимется!
33-летний Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО «Ил»).
Алексей в свои молодые годы всего добился сам! Успехи юного дарования не могли остаться незамеченными со стороны высшего партийного руководства, ввиду чего к сегодняшнему дню стало очевидно, что если не он возглавит знаменитый авиастроительный завод, то кто? Только он может справиться с такой ответственной должностью.
Причем сын Рогозина оказался настолько талантливым юношей, что стал гендиректором «ИЛа», даже ни единого дня не проработав в авиационной сфере: просто выдающийся авиаконструктор, не то что бездари всякие!
Он только делает свои первые неуверенные шаги на пути к большим свершениям, но уже очевидно, что к концу года этот эффективный управленец и крепкий хозяйственник получит госнаграду за выдающиеся заслуги перед Отчеством!
Замахнулись, однако! ))))))
4.05.2017 15:16
- гость - ну да! этого хоч концерном управлять поставили свои дяди, а лехаима вот забугорные "благодетели" к рулю страны хотят прислонить! ха-ха!
О, надо же. Кто-то тут знает названия латиноамериканских самолетов
---
мы в Барнауле живем!
4.05.2017 15:16
- гость -
33-летний Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО «Ил»).
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Мне одному кажется, что эта новость (про назначение лучшего авиаконструктора, Алексея Рогозина) непосредственно связана с сегодняшней (сборка МС-21)? Ох, опилки полетят!