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Новости

Будущего конкурента Boeing – МС-21 – собрали на иркутском авиазаводе

, ИА "Амител"
Теперь самолету предстоит подготовка к первому полету

Фото: РИА "Новости"

На иркутском авиационном заводе закончили собирать первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Самолет 28 апреля покинул цех окончательной сборки, и теперь у него начнется подготовка к первому испытательному полету. Предполагается, что в конце 2018 года или начале 2019-го эти самолеты отдадут в пользование "Аэрофлота".

Издание пишет, что новые самолеты позиционируют как конкурентов самых популярных в мире Airbus A320 и Boeing 737. Ранее сообщалось, что первый испытательный полет пройдет в конце весны этого года. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

4.05.2017 14:12
дед

хто там седня мугабе с Путиным сравнивал? иди сюда одаренный, и расскажи честному народу, что там у твоего мугабе производитЦа и выпускаетЦа, можешь даже за кима тоже рассказать ну если конешно ты не бот позорный! ха-ха!

0  0
4.05.2017 14:13
- гость -

у нас всё либо в будущем, либо в прошлом

0  0
4.05.2017 14:14
- гость -

Не смешите мои подковы)))) Сравнили Уазик с Ровером)))

0  0
4.05.2017 14:17
- гость -

Американский авиапроизводитель Boeing подготовил поэтапную программу пилотируемых полетов на Марс, пишет RNS со ссылкой на директора космических программ Boeing в России Валерия Аксаментова. Первый пилотируемый облет Луны запланирован на 2018-2019 годы......

0  0
4.05.2017 14:28
- гость -

"новые самолеты позиционируют как конкурентов самых популярных в мире Airbus A320 и Boeing 737"
---
Что-то мне это напоминает.. А, уже был же конкурент Эмбраера и Бомбардье! С солнечной Бразилией и морозной Канадой конкуренция вышла не очень, теперь замахнемся на супергигантов - Боинг и Эрбас. Результат конкуренции немного предсказуем

0  0
4.05.2017 14:28
- гость -

а хде хвалёный сухой суперджет 100?

0  0
4.05.2017 14:29
- гость -

4.05.2017 14:12
дед
Дидуля, у Мугабе ничего не производится и не выпускается - именно потому, что он Мугабе. А до его прихода Южную Родезию называли "африканской Швейцарией".

0  0
4.05.2017 14:35
- гость -

Для сравнения: Сухой Суперджет 100 это Жигули, а Embraer-175 или Bombardier CRJ700/900 - Лексус

0  0
4.05.2017 14:36
дед


4.05.2017 14:29
- гость - ты уточни только для кого та твоя швицария была, а для кого колония в прямом смысле слова!

0  0
4.05.2017 14:39
дед


4.05.2017 14:35
- гость - ну сравнил и чо? возьмешь себе Bombardier CRJ700/900? не? денег нет даже на суперджет? а зачем тогда тебе энти сравнения? ха-ха!

0  0
4.05.2017 14:41
гость

"а хде хвалёный сухой суперджет 100?"
Так летает и не только в Барнаул)))) Парниша, ты откуда?

0  0
4.05.2017 14:43
- гость -

4.05.2017 14:39
дед

гость - ну сравнил и чо? возьмешь себе Bombardier CRJ700/900? не? денег нет даже на суперджет? а зачем тогда тебе энти сравнения? ха-ха!

Денег нет, ходи пешком, старый! Ха-ха!

0  0
4.05.2017 14:47
- гость -

МС-21 оснащен двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney.

0  0
4.05.2017 15:00
- гость -

4.05.2017 14:36
дед
ты уточни только для кого та твоя швицария была
---
Для белых людей, естественно. Зато сейчас она для всех - Зимбабве. И для белых, и для черных, и для серо-буро-малиновых.

0  0
4.05.2017 15:02
- гость -

А вот что сказал гражданин рогозин про двигатели:
«Мы начинаем летать на импортном двигателе, но исходим из того, что один из первых самолетов "пересядет" на отечественные двигатели», — сказал Рогозин.

0  0
4.05.2017 15:04
- гость -

Когда мы начнём жить в настоящем? В настоящем иметь МРОТ на который можно прожить, в настоящем иметь качественную медицину?

0  0
4.05.2017 15:09
- гость -

страшненькие они, что этот, что суперджет
боинги с аэробусами получше выглядят
но до туполей старых и тем и другим далеко...

0  0
4.05.2017 15:11
- гость -


4.05.2017 14:35
- гость -
Для сравнения: Сухой Суперджет 100 это Жигули, а Embraer-175 или Bombardier CRJ700/900 - Лексус
---
нифига
суперджет - это Су-27
а эмбраер это пукара или как там его.... тукано!

0  0
4.05.2017 15:11
- гость -

4.05.2017 14:41
гость
Так летает и не только в Барнаул))))
---
А почему выпуск Пуперджета снизился? В 2014 был пик производства - аж 35 штук, а в 2015 и 2016 - 18 и 19 соответственно? Никому не нужен Супер-пупер-джет?

0  0
4.05.2017 15:13
- гость -

4.05.2017 15:11
- гость -
суперджет - это Су-27
а эмбраер это пукара или как там его.... тукано!
---
О, надо же. Кто-то тут знает названия латиноамериканских самолетов
Зато Эмбраер производит по сотне региональников в год, а ГСС - увы...

0  0
4.05.2017 15:16
- гость -

Скоро ИЛ с колен поднимется!

33-летний Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО «Ил»).

Алексей в свои молодые годы всего добился сам! Успехи юного дарования не могли остаться незамеченными со стороны высшего партийного руководства, ввиду чего к сегодняшнему дню стало очевидно, что если не он возглавит знаменитый авиастроительный завод, то кто? Только он может справиться с такой ответственной должностью.

Причем сын Рогозина оказался настолько талантливым юношей, что стал гендиректором «ИЛа», даже ни единого дня не проработав в авиационной сфере: просто выдающийся авиаконструктор, не то что бездари всякие!

Он только делает свои первые неуверенные шаги на пути к большим свершениям, но уже очевидно, что к концу года этот эффективный управленец и крепкий хозяйственник получит госнаграду за выдающиеся заслуги перед Отчеством!

0  0
4.05.2017 15:21
Океана

Замахнулись, однако! ))))))

0  0
4.05.2017 15:22
дед


4.05.2017 15:16
- гость - ну да! этого хоч концерном управлять поставили свои дяди, а лехаима вот забугорные "благодетели" к рулю страны хотят прислонить! ха-ха!

0  0
4.05.2017 15:23
- гость -


О, надо же. Кто-то тут знает названия латиноамериканских самолетов
---
мы в Барнауле живем!

0  0
4.05.2017 15:24
- гость -

4.05.2017 15:16
- гость -
33-летний Алексей Рогозин, сын вице-премьера Дмитрия Рогозина, возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина (ОАО «Ил»).
---
Мне одному кажется, что эта новость (про назначение лучшего авиаконструктора, Алексея Рогозина) непосредственно связана с сегодняшней (сборка МС-21)? Ох, опилки полетят!

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