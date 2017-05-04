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Водолазы достали со дна озера Падалинского упавший туда автомобиль, внутри которого находились два тела — водителя и пассажира, пишет РИА Новости.
Как сообщает издание, автомобиль Honda упал с моста в озеро еще 30 апреля. На место происшествия прибыли водолазы Хабаровского ПСО с лодкой и снаряжением для обследования дна. Сильное течение мешало спасательной операции.
Когда течение ослабло, водолазы смогли найти машину, она лежала на крыше, колесами вверх. Внутри авто находились тела водителя и пассажира. Чтобы достать машину на поверхность, тела решили на это время оставить в машине.
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