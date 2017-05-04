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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, который обвиняется по статье Уголовного кодекса "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети "Интернет" группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю".
В ведомстве уточняют, что летом прошлого года молодой парень решил заняться сбытом наркотиков. Он начал получать через интернет информацию о местах хранения этих веществ. Забирал их, приносил домой, а после расфасовывал в меньшие объемы и раскладывал в разных укромных местах Бийска. Информацию о сделанных "тайниках" студент Бийского государственного музыкального колледжа выкладывал в сеть, тем самым сбывая их наркозависимым.
Спустя два месяца, в августе прошлого года, студент решил завязать с этим "бизнесом", оставив дома семь граммов наркотиков. Через полгода он попытался сбыть наркотики, но был задержан правоохранителями.
Уголовное дело с обвинительным заключением ушло в суд.
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