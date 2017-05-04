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Жителя алтайского села Ключи подозревают в убийстве 40-летнего мужчины, которого злоумышленник застрелил из дробовика.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, тело мужчины было обнаружено 10 апреля в его доме. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Спустя две недели правоохранители установили подозреваемого, которым оказался 51-летний мужчина. Согласно версии следствия, обвиняемый пришел к дому знакомого, с которым ранее поссорился, и выстрелил в грудь своему оппоненту.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
а как же скрепы?