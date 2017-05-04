Фото: ndn.info, vk.com/incident_nsk
Доследственная проверка проводится в Новосибирске в связи с сообщениями о том, что женщина оставила в мусорном контейнере свою малолетнюю дочь.
По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел в Ленинском районе.
"По данным СМИ, ребенка в мусорном баке обнаружили прохожие. Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно вылезти из контейнера", — отмечают в СКР.
Прохожие потребовали от матери ребенка, чтобы та вытащила девочку из контейнера. Однако женщина сказала, чтобы в ее действия никто не вмешивался.
После еще нескольких замечаний мать вытащила дочь из мусорного бака.
В рамках проверки следователи установят все обстоятельства случившегося. Между тем в социальных сетях сообщается, что мать пошла на столь одиозный шаг, "потому что девочка не давала ей "сидеть" в телефоне".
Комментарии
ну а чё? безопасненько