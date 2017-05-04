Фото: ruspeach.com
Российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян попал в список украинского сайта "Миротворец" из-за неоднократного посещения Крыма, пишет ФАН.
Как сообщается, российский актер "незаконно", то есть без согласования с украинскими властями, посещал полуостров не один раз, начиная с весны 2014 года.
Отметим, что в этом списке находятся многие деятели шоу-бизнеса России. Речь идет о Валерии Леонтьеве, Диане Гурцкой, Ирине Аллегровой, Сергее Шнурове, а также Юлии Самойловой, которая должна была представлять в этом году Россию на песенном конкурсе "Евровидение".
Комментарии
А як туди пость, я теж хочу!