Несмотря на то, что Барнаул, по убеждению многих, город небольшой и провинциальный, здесь живет немало интересных людей, которые смогли организовать свое дело, причем подойдя к этому с той стороны, о которой никто раньше и не догадывался. Именно о таких Amic.ru рассказывает в своей новой рубрике. На этот раз на "Завтрак со стартапом" пришел креативный директор Агентства Punk You Brands Ильдар Шале. Что он рассказал о развитии рынка рекламы в Барнауле, работе со сложными заказчиками и утечке творческих сил из краевой столицы, читайте в нашем материале.

Спонсором рубрики стала кофейня "Свитер Brew Bar".

Первооткрыватели хорошего вкуса

Punk You Brands работает в городе с 2009 года, и все это время команда дизайнеров во главе с Ильдаром Шале и арт-директором Данилом Снитко делает те проекты, будь это вывеска, фирменный стиль или ролик, на которые глазам смотреть не стыдно. Создают это все 24 человека, работающие в барнаульском офисе компании. А вообще у "панков", как они сами себя называют, есть свое представительство в Москве и даже в Нью-Йорке.

"В Москве у нас офис продаж, а в Нью-Йорке – представительство. Это Америка, мы хотим туда попасть и многое для этого делаем. Понятно, что с нами не будет работать головной офис Coca Cola, Apple и General Motors, они сотрудничают с сетевыми агентствами, но есть много других проектов", — комментирует Шале.

Рекламный рынок в Барнауле, по мнению Ильдара, только начал развиваться. И это напрямую зависит от специалистов: хороших архитекторов в Барнауле всегда было достаточно, а графических дизайнеров не так много. Самые талантливые стараются уехать из-за того, что нащупали потолок и поняли – расти дальше некуда. Свои кадры в Punk You стараются развивать, но даже после этого хороший специалист может собраться и отправиться в Москву.

"Мы растим своих работников, вкладываем деньги, обучаем в Москве. А потом дизайнер может прийти и сказать, что уезжает. Как человек я за него радуюсь, а как работодатель – нет", — делится креативный директор.

На вопрос, почему сами не уезжаете из Алтайского края, Ильдар Шале отвечает, что ему, как и его партнеру, это просто не нужно.

"Мы работаем с заказчиками по всей стране, и они везде одинаковые: есть легкие, которые платят сразу и принимают первый показанный вариант, есть более сложные — от города это не зависит. Мне нравится приезжать в Москву, но жить удобнее тут, проще контролировать рабочий процесс", — объясняет Ильдар.

Задачи формирования вкуса в Punk You никогда не стояло, с пафосным настроем сделать город культурнее сюда никто не приходил, тем не менее клиенты, по мнению директора агентства, начали меняться. Особо убежденные в своей правоте, конечно, остались, но большинство все-таки старается прислушиваться к тому, что советуют в агентстве.

"На мнение обращают внимание, если оно весомое и аргументированное. Мы стараемся услышать клиента и объяснить, что будет работать, что нет. Но это бизнес, от заказов мы не отказываемся в любом случае", — рассказывает Ильдар.

Необходимость конкуренции

На развитие рынка рекламы и дизайнерских услуг большое влияние оказывает конкуренция. Только вот в Барнауле ее практически нет. Как объяснил Ильдар, в городе существует большая проблема в отсутствии нормальных рекламных агентств.

"К нам приезжают работать после студии Артемия Лебедева и на вопрос, почему именно в Punk You, отвечают, что больше некуда. С одной стороны, приятно, что мы создали такую вещь, с другой – в этом есть какая-то безысходность. Мы бы хотели, чтобы появлялись другие компании, такие же, как мы. Как в Екатеринбурге – там много хороших рекламных агентств, с которыми мы дружим. А в Барнауле это не развивается", — говорит Шале.

Барнаул, по убеждению Ильдара, другим городом никогда не станет, и дело тут скорее в том, что у людей внутри. Если есть желание внутреннего роста, то человек будет развиваться, но дойдя до определенной черты, скорее всего, все-таки покинет регион.

"Когда мы проводили свой "Фейкстиваль" (международный фестиваль рекламных фейков – прим. ред.), сразу отказались от барнаульского формата. Мы приглашали в жюри известных специалистов со всей России. Если мы устраиваем вебинары, у нас выступают преподаватели из Британской высшей школы дизайна и иностранные коллеги, но тем не менее в Барнауле это было интересно смотреть лишь единицам", — вспоминает собеседник.

Напомним, что ранее Агентство Punk You в своих стенах, еще до переезда в помещение бывшего культурного пространства "Соль", что находилось на Гоголя, проводило открытые встречи с различными интересными персонами города: сюда приходили музыканты, художники и многие другие и рассказывали про то, чем занимаются, делились опытом. Послушать их мог любой желающий. Сейчас от формата такой, правильно будет сказать, просветительской работы здесь отказались, объяснив это тем, что за время этого проекта, по сути, уже перебрали практически всех, да и, как выяснилось, те гости, которые были интересны "панкам", не всегда привлекали горожан.

Я художник, я так вижу

Punk You – это в какой-то мере коллектив единомышленников, но при этом нельзя думать, что рабочий процесс идет как получится. Здесь также есть свои строгие правила, по крайней мере, по признанию Ильдара, такую схему пришлось выстроить.

"Мы раньше думали, что творческие люди должны работать, когда хотят, но это расхолаживает, если сотрудники приходят и уходят, когда хотят, это ломает рабочий процесс: ты не можешь назначить встречу с клиентом. Это неудобно, и рамки у нас тоже есть. Приходить можно только вовремя, а уходить можно запросто и позже", — поясняет креативный директор.

Была у Punk You Brands интересная идея с фургоном, на котором можно было бы уехать для вдохновения и работать где-нибудь в Горном Алтае, но от нее отказались из-за невостребованности среди сотрудников. Что касается работы на дому, у Ильдара тоже есть свое видение.

"Графический дизайнер должен где-то работать, он не может делать это один. Это редкий самородок. У дизайнера должен быть арт-директор, "продажник", аккаунт-менеджер. Неправильно, когда человек не хочет идти работать в офис, это лень: дома можно делать то, что ты хочешь, а так ты несешь ответственность за что-то", — считает он.

Нет предела

Несмотря на то, что агентство Punk You Brands известно уже по всей России, на достигнутом оно не останавливается. Сейчас здесь открыли компанию "Метр 20", которая занимается созданием вывесок и прочих сопутствующих рекламной кампании вещей.

"Мы часто разрабатываем для компании бренд, а потом они делают вывеску в той или иной рекламной фирме, причем не всегда хорошей, которая пытается все упростить. Мы поняли, что от нас уходят деньги, и решили организовать такую компанию, которая будет обслуживать и наших клиентов, и сторонних", — заключает Ильдар Шале.

В кофейнях "Свитер Brew Bar" на проспекте Ленина и Sweeter на улице Балтийской можно познакомиться с разными вариантами приготовления кофе. Здесь проводят увлекательные мастер-классы, где не только показывают, как правильно заваривать данный напиток, но и консультируют по всем вопросам. Также в любой день здесь можно заказать альтернативный способ заваривания кофе, увидеть, как это делают, и задать любой интересующий вопрос о происходящем бариста.