Эко-ярмарка ВДНХ поздравляет всех жителей города с Днем Победы. Это, пожалуй, самый важный праздник в истории нашей страны. Поэтому 6 мая рынок ВДНХ приглашает на социальную ярмарку, которую организовывает администрация Индустриального района.
Гостей ярмарки ждет демонстрация военной техники, а также настоящая военно-полевая кухня, конкурсы от ведущего, фотовыставка курской битвы Белгородского направления, музыкальные номера и даже специальный флешмоб.
На фото: Военно-полевая кухня
На протяжении многих лет народ чтит память героев, и этот год не станет исключением. День Победы – символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны, символ решимости, воли нашего народа и символ достоинства России в целом.
"Никто не забыт, ничто не забыто", — твердят всем известные слова. Чтобы показать свою причастность к истории и отдать дань погибшим за нас солдатам, стоит прийти на праздник.
На фото: Расписание мероприятия
Мероприятие будет проходить по адресу: Взлётная, 2к
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